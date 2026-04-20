Sieg im Topspiel: Aunkirchen schüttelt Verfolger Haarbach ab

– Foto: Patrick Loibl

Platz 2 gegen Platz 3, beide punktgleich: Das Spitzenspiel zwischen Aunkirchen und Haarbach versprach Hochspannung und hielt dieses Versprechen auch. Der FCA legt von Beginn an druckvoll los und bestimmt das Spielgeschehen in den ersten 20 Minuten. Diese Druckphase krönte Kitzlinger, der bei einem Schuss von Dobler am zweiten Pfosten goldrichtig stand und zum 1:0 abstaubte. Mit diesem Gegentreffer wachten die Gäste aus und schalteten plötzlich in den Offensivmodus. Gerade über die rechte Angriffsseite kombinierte sich der SVH ein paar mal gut durch, die gefährlichen Flanken fanden aber immer knapp keinen Abnehmer. Somit ging's mit der knappen Aunkirchner Führung in die Kabine.

Durchgang 2 begann wie der erste, die Hausherren waren nun wieder besser im Spiel, wirkliche Torraumszenen gab es auf beiden Seite nur spordisch. Nach einer guten Stunde nutzte dann aber Eder einen indiviudellen Fehler in der Haarbacher Hintermannschaft aus und bediente Bauer, der auf 2:0 erhöhte. Haarbach brauchte dann rund 15 Minuten um sich zu schütteln und warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne. Raster hatte alleine vor Torwart Seiler die Riesenchance auf den Anschlusstreffer, doch der FCA-Schlussmann konnte die Chance entschärfen. In der 85. Minute war's dann aber doch so weit: Ein Freistoß von Raster segelte durch den ganzen Strafraum und schlug im Tor ein. Haarbach warf nun alles nach vorne, es entwicklete sich eine hitzige Schlussphase mit unschönen Szenen, unter anderem flog Stockinger mit Gelb-Rot vom Platz. Geiger hätte noch auf 3:1 stellen können, sein Schuss aus 40 Metern Richtung verwaistes Haarbacher Tor prallte aber nur gegen den Pfosten. Trotzdem brachte der FCA die Führung über die Zeit und hat sich damit eine sehr gute Ausgangslage im Kampf um Platz 2 verschafft.