Sieg im Topspiel - again!

#Spielbericht

Bei milden Bedingungen im Neugreuth stand am vergangenen Sonntag das Topspiel zwischen dem Zweitplatzierten, dem SSV Rübgarten, und unseren Herren (Platz 3 in der bereinigten Tabelle) an. Unsere Herren kamen mit merklich Wut aus den Kabinen ob der Vorkommnisse am letzten Spieltag. Von Anfang zeigte sich ein Bild: Die Hofbühlkicker übernahmen von Anfang an den dominanten Part der Partie und spielten neben schönen Spielzügen auch lange Ballbesitzphasen mit vielen Chancen heraus. In der 18. Spielminute probierte Nils Bogosch sein Glück per Schuss aufs Tor, welcher vom Torwart zwar noch geklärt werden konnte, jedoch direkt vor die Füße von Ufuk Denizlerli fiel und dann eiskalt vollendete. Zwei Minuten später wurde Nils Bogosch im Sechzehner der Gäste gefoult und Christian Krause konnte den Strafstoß souverän verwandeln. Mit dem Ergebnis von 2:0 ging es dann auch in die Kabinen. Halbzeit zwei gestaltete sich gleich wie der erste Durchgang: Man konnte bereits von Chancenwucher sprechen, denn der FC80 war näher am entscheidenden dritten Tor, als die Gäste dem Anschlusstreffer. Die Großchancen blieben jedoch ungenutzt und so gestaltete sich ein hochklassiges Spiel weiterhin spannend. Die erste Großchance der Gäste wurde erst in der Nachspielzeit herausgespielt, als Nathanael Bamenaw vom linken Flügel bedient wurde und dann allein vor dem Tor zum Anschlusstreffer von 2:1 einschieben konnte. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Karl-Heinz Engelfried die Partie ab.