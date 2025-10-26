Sieg im Topspiel

Im Topspiel gegen Aufsteiger Berghülen ist der TSV die spielbestimmende Mannschaft, ohne dabei zu großen Chancen zu kommen. Bis auf zwei, drei Schüsse aus der Distanz gibt es kaum Offensivaktionen, da meistens der letzte oder gar vorletzte Pass nicht kommt. Die Gäste versuchen es immer wieder mit langen Bällen, kommen aber kaum durch. Nach einer Flanke von Bartosch macht dann Jost per Direktabnahme das 1-0 (38.). Nach dem Pausentee ist es ein großteils ausgeglichenes Spiel, in dem dann der TSV nach circa zehn Minuten wieder aktiver wird und Druck macht auf das zweite Tor. Nach einer flachen Hereingabe von Jost gelingt das dann durch Noller, M. (76.), der souverän vollendet. Berghülen gibt nicht auf und kommt dann auch mit langen Bällen zu Gelegenheiten, die Späth vereiteln kann. Kurz vor Schluss gelingt dann nach einem Eckball der Anschlusstreffer (87.). Bernstadt verpasst in der Schlussphase einen Konter sauber auszuspielen und hat am Ende nochmal Glück, dass im Eins-gegen-Eins erneut Späth der Sieger war. Ein verdienter Sieg, wenngleich gerade gegen Ende Berghülen noch Möglichkeiten hatte auch noch einen Punkt mitzunehmen.