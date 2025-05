Sieg im Topspiel

Vergangenen Freitag war der Tabellendritte SG Lohne/Wietmarschen zu Gast zum Topspiel in Schwefingen. Und das war es auch: in der ersten Halbzeit brachte die FSG alles auf den Platz, was sie zum Tabellenführer machte. Lohne/Wietmarschen wurde vor das eigene Tor gedrängt und viele Chancen erarbeitet. Das verdiente Tor zur 1:0 Führung fiel dann auch noch kurz vor der Pause durch Charlotte Dopp.

Nach der Halbzeit waren auch die Gästinnen wacher und zeigten eine druckvolle Phase. Die FSG ließ sich etwas verunsichern, spielte aber trotzdem mutig nach vorne weiter. So konnte Annika Backs in der 53. Minute nach schönem Lauf aufs Tor das 2:0 erzielen. Danach wurde es hitziger und unruhig, aber die FSG behielt die Nerven. So konnte Marie Schimanski in der 71. Minute mit einem sehenswerten Treffer glänzen und das 3:0 erzielen.