Sieg im Topspiel!

Die SG Baienfurt zu Gast beim FV Bad Waldsee und die Partie war von Beginn an von Intensität und Kampf bestimmt. Bereits nach zwölf gespielten Minuten dann auch der erste Treffer. L. Stöckler mit einem stramm getretenen Freistoß den Baienfurts Torhüter nur zur Seite klatschen lassen konnte. L. Manz reagierte am gedankenschnellsten und schob zur Führung für den FVW ein. Das Tor schien den Gastgebern zunächst etwas die Oberhand zu geben aber die Gäste erwischten die Waldseer Defensive auf dem falschen Fuß und konnten mit der direkten Antwort durch J. Heinzler (16.) das Spiel wieder ausgleichen. Aber auch dieser Stand war nicht von langer Dauer, es ging Schlag auf Schlag. Der FVW zeigte sofort die Reaktion durch einen großartig vorgetragenen Angriff der von H. Martin zum 2:1 vollendet wurde (19.). Von diesem Momentum getragen spielte der FVW weiter auf und konnte durch einen Standard die Führung kurz darauf sogar ausbauen, K. Keskin mit einem wuchtigen Kopfball nach Vorlage von L. Stöckler (25.). Beide Mannschaften ließen in der Folge nicht locker und es entwickelte sich eine ansehnliche und durchaus hitzige Partie, die aber bis zur Halbzeit ohne weiteren Treffer blieb.

Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her und es wurden sich keine freien Meter geschenkt. Baienfurt drängte auf den Ausgleichstreffer, der FWV verteidigte mit allem, was sie hatten und setzte immer wieder selbst Nadelstiche nach vorne. Knapp 20 Minuten vor Spielende dann die größte Möglichkeit der Gäste für den Anschlusstreffer. Ein Eckball des FVW fliegt ihnen um die Ohren da die Gäste es schnell machen und über links zum Abschluss kommen. O. Baran konnte diesen noch parieren aber der Ball landete vor den Füßen eines Gästespielers, welcher den Ball dann aber per Vollspann über das Tor jagte. Glück für die Gastgeber, die in dieser Phase kaum mehr Zugriff und Kontrolle finden konnte. Genau dann aber bewies Coach Madlener sein goldenes Händchen und brachte C. Lächele in die Partie. Erst zwei Minuten auf dem Platz bekam er nach einem Dribbling von M. Eilers die Kugel vor SG-Keeper S. Gehweiler und schob zum wichtigen 4:1 und der Vorentscheidung ein (75.). Ein Treffer zum goldrichtigen Zeitpunkt, den Baienfurter fiel diesmal keine Antwort mehr ein und der FVW dagegen hatte noch mehrere Chancen auf weitere Tore.

Es blieb jedoch beim 4:1 Endstand in einem hochklassigen Spiel, welches insgesamt mit dem FV Bad Waldsee den verdienten Sieger fand.