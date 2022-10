Sieg im Topspiel

Bei herrlichen herbstlichen Bedingungen und strahlendem Sonnenschein kam es am vergangenen Sonntag zur Partie zwischen dem Zweitplatzierten, dem FC Mittelstadt, und unseren Herren.

Die Partie begann rasant, als direkt in der ersten Minute Christian Krause die Partie eröffnete und unsere Neuhäuser in Führung brachte. Die Führung der Hofbühlkicker wehrte nur kurz, denn bereits in Minute fünf glichen die Hausherren in Form ihres Toptorschützen Laurin Walker aus. Auf beiden Seiten merkte man, dass es um viel ging und das sich beide Teams beweisen wollten. Nils Bogosch, der einen Sahnetag erwischte, war es, der in der 19. Spielminute die erneute Führung für unsere Farben erzielte und so für Jubel bei den zahlreichen Neuhäusern sorgte. Doch die Antwort lies nur elf Minuten auf sich warten und Laurin Walker erzielte den kuriosen Ausgleich: Nach einem Zweikampf im Sechzehner zwischen dem Mittelstädter Angreifer und unserem Torhüter legt sich unser Torhüter den Ball zu einem vermeintlichen Freistoß hin. Da der Schiedsrichter jedoch zuvor nicht auf Foulspiel entschieden hatte, schnappte sich Walker den Ball und legte ihn ohne Gegenwehr ins Tor und erzielte so den Ausgleich. Nach kurzem Schrecken war es jedoch wieder Nils Bogosch, der nach einem traumhaften Zuspiel alleine vor dem Tor der Gastgeber auftauchte und zum 2:3 aus Sicht der Mittelstädter einschob.

Fulminant startete auch die zweite Halbzeit: Nach einem Foulspiel im Sechzehner stellte der andere Doppelpacker Christian Krause zum 4:2 und sorgte so für den alten Zwei-Tore-Vorsprung. Doch die Gastgeber ließen sich nicht hängen und konnten in Minute 61 durch Daniel Almeida noch einmal auf 3:4 verkürzen. Doch mit einem couragierten Abwehrverhalten und der nötigen Cleverness konnte das Team von Steffen Lewerenz trotz knapp zehnminütiger Nachspielzeit am Ende den Sieg mit ins Ermstal bringen!