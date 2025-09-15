Sieg im Top-Spiel: SpVgg Kammerberg übernimmt Tabellenführung

Einen starken Auftritt legte die SpVgg Kammerberg im Spitzenspiel gegen den ASV Dachau hin. Besonders ein Youngster stach dabei heraus.

Kammerberg – Im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord verfolgte die SpVgg Kammerberg einen klaren Plan. Weil die Elf von Trainer Victor Medeleanu außerdem einen guten Tag erwischte, während der ASV Dachau zu wenig investierte, hat es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Kammerberg gewann mit 3:2 – und Shootingstar Dario Stanic erzielte seinen nächsten Doppelpack.

Den ersten Wirkungstreffer setzten aber die Gäste. Sebastian Mack erzielte mit einem Flachschuss aus 16 Metern das 0:1 (9.). Die Kammerberger reagierten darauf allerdings wie ein Topteam – und das sind sie in dieser Saison. Medeleanu wollte das Spiel über schnelle Umschaltmomente mit Diagonalbällen auf die Außen entscheiden.

Und genau auf diesem Weg drehte die Spielvereinigung die Partie. Zunächst köpfte Stanic in der 17. Minute nach einer Flanke von rechts zum Ausgleich ein, ehe Peter Graf nach einer ähnlichen Situation Kammerberg mit 2:1 in Führung köpfte (35.).

Die Heimelf war plötzlich auf Kurs Tabellenführung. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte meldete sich der ASV zurück. Nach einem Freistoß landete der Ball vor den Füßen von Thomas Rieger, der nicht lange fackelte und zum 2:2-Pausenstand traf. Schmeichelhaft für den ASV, der bis dahin zu wenig investiert hatte.

Dachau auch nach der Pause zu träge

Dachaus Trainer Matthias Koston hoffte bei seiner Rückkehr nach Kammerberg auf eine Steigerung nach der Pause – und wurde enttäuscht. Seine Mannschaft wirkte träge. Anders die Kammerberger Hausherren, die in der 65. Minute erneut vorlegten. Wieder war es Stanic, der eine Vorlage seines Bruders Mario zum 3:2 verwertete. Es war bereits der sechste Saisontreffer des 18-Jährigen.

Bereits am vergangenen Wochenende bei Nord Lerchenau hatte Dario Stanic sein Team per Doppelpack zum Sieg geschossen. Auch dieses Mal sollte der Youngster der Matchwinner werden, denn Dachau hatte in der verbleibenden Spielzeit keine Antwort mehr auf den Gegentreffer. „Unser Ziel waren drei Punkte. Die haben wir uns heute verdient, weil wir unseren Plan umgesetzt haben“, freute sich SpVgg-Trainer Victor Medeleanu nach dem Sprung auf Platz eins.