Sieg im Spitzenspiel und Spitzenreiter!

Zum Spitzenspiel luden die Damen des SV Mutscheid, Tabellenführer nach 2 Spieltagen, den Tabellenzweiten vom FC Rheinsüd. Man ging leicht angeschlagen in die Partie, da man auf die Flügelzange Lina Rückheim und Anne Burggraf verzichten musste, darüber hinaus hatten einige Spielerinnen mit Erkältungen zu kämpfen. Aber auch der FC Rheinsüd konnte nicht in Bestbesetzung antreten. Dies tat der Spielfreude beider Mannschaften zunächst keinen Abbruch, die Mutscheiderinnen nahmen von Beginn an das Heft in die Hand, konnten aber in der ersten halben Stunde keine zwingenden Chancen herausspielen. Rheinsüd verlegte sich aufs Kontern und versuchte mit gutem Umschaltspiel Top-Torjägerin Lilly Kostelnyk in Szene zu setzen. In der 15. Minute nutzten die Gäste einen Abspielfehler im Spielaufbau zu eben jenem Umschaltspiel. Die Angreiferin konnte nur per Foul gestoppt werden und den folgenden Freistoß aus knapp 25 Metern Entfernung setzte Greta Mackeprang traumhaft genau in den Winkel, unhaltbar für Julia Henrichs. Wie in der Vorwoche liefen die Mutscheider Damen einem frühen Rückstand hinterher, ließen sich jedoch nicht beirren. Nach einem feinen Solo von Leah Burggraf über links und einer scharfen Hereingabe war es tatsächlich Kira Haag, die im gegnerischen Sechzehner auftauchte und den Ball über die Linie drückte. Ungläubig starrten alle auf den Schiedsrichter, der zeigte tatsächlich Tor an: 1:1 durch die unermüdliche Kira, die sich und die Mannschaft mit ihrem ersten Laufbahntreffer überhaupt im 114.Spiel belohnte!! Das Spiel blieb ausgeglichen, entsprechend ging es mit dem 1:1 in die Pause.