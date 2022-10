Sieg im Spitzenspiel - Tabellenführer Königsdorf baut Ungeschlagen-Serie weiter aus 4:2 gegen DJK Waldram II

Das Top-Spiel der A-Klasse 11 ging an den TSV Königsdorf. Mit einem 4:2 gegen die Reserve des DJK Waldram bleibt die Huber-Elf weiter ungeschlagen.

Königsdorf/Waldram – Obwohl die Gäste von der DJK Waldram II im zweiten Abschnitt mehr Ballbesitz hatte, geht der 4:2-Heimsieg des TSV Königsdorf absolut in Ordnung. Das lag zum einen an der effektiveren Spielweise des Spitzenreiters im ersten Abschnitt, hatte aber auch damit zu tun, dass Waldram zu Beginn eine schwache Abwehrleistung zeigte. Mit langen Bällen wurden sie so auf einfachste Weise von den Gastgebern überlistet; ganz besonders verstanden dies TSV-Spielertrainer Hannes Huber und der zumindest vor der Pause stark aufspielende Dominik Rubröder.