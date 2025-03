Sieg im Spitzenspiel: SVW gewinnt „Big Points“ im Kampf um die Bezirksliga

Chance genutzt für den SV Walpertskirchen. Ein wenig ins Straucheln waren die Fußballer des SVW geraten im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga, doch im entscheidenden Moment waren die Heilmeier-Mannen nun da – und bezwangen am Mittwochabend in einem packenden und engen Nachholspiel den Tabellenführer vom FCA Unterbruck knapp mit 3:2 (1:1). Damit bringen sich die Gelb-Schwarzen wieder in Schlagdistanz an der Tabellenspitze der Kreisliga.

Josef Heilmeier, Trainer des SVW

Mit entscheidend war vielleicht eine Szene unmittelbar nach dem Seitentausch: Ein abgefälschter Ball fiel erneut Jäger am Fünfmeterraum vor die Füße, Zachskorn sah erneut nicht gut aus, und so stand’s 2:1 (46.). Doch Unterbruck kombinierte gut übers Zentrum, Stürmer Andi Hohlenburger legte ab auf Pascal Preller, der sich den zweiten Ausgleich nicht nehmen ließ (65.). Und jetzt ging die Partie hin und her, beide Seiten hatten ihre Chancen. Unterbruck monierte ein Foul im Mittelfeld, die Partie ging aber weiter, und so gab’s auf der anderen Seite Freistoß für Walpertskirchen, den Florian Baumann in die Maschen zimmerte (79.). „Das waren heute Big Points“, schnaufte SVW-Coach Josef Heilmeier hinterher durch. „Natürlich hatten wir etwas Spielglück“, so Heilmeier. „Aber unser Sieg war nicht unverdient.“