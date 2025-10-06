Sieg im Spitzenspiel - Oberweimar gewinnt 2:1 in Zottelstedt

Beim unglaublich schweren Auswärtsspiel beim nächsten Kreisoberligaabsteiger aus Zottelstedt, erreichte unsere 1. Herren am Ende einen 2:1 Erfolg. Nachdem schon Freitag das Spiel gegen Kromsdorf absolviert werden musste, gingen unsere Herren somit vorbelastet in das Spiel. Und die Hausherren legten direkt vor wie die Feuerwehr. Zottelstedt agierte extrem robust und aggressiv, forderte unsere Abwehr direkt mehrfach heraus. In der 18. Minute zeigte der Schieri dann - zur Überraschung der VfB Anhänger - auf den Punkt. Der Zottelstedter Angreifer lief alleine auf Keeper Bülling zu, der eindeutig den Ball mit der Hand wegspitzelte. Doch die Hausherren nutzten den Strafstoß zur 1:0 Führung. Dies war nun endgültig der Weckruf für unsere Mannschaft. Tim Carstens erarbeitete sich förmlich das 1:1 nach toller Hereingabe von Kasimir Scheffel (25.). Und als es zunehmend hektischer wurde, brachte Richard Herzog einen mustergültigen Freistoß erneut auf den Kopf von Carstens, der das 2:1 für den VfB besorgte (44.). Unsere Jungs machten in einem wirklich schwierigen Spiel einen tollen Job!

Die zweite Halbzeit war nun geprägt von großem Kampf, vielen Fouls und einem Hin und Her. Zottelstedt war stets gefährlich, doch auch der VfB lief zwei Mal alleine aufs Tor zu. Doch wiederholt wurde dies wegen angeblichen Abseitsstellungen zurück gepfiffen. Kurz vor Ende des Spiels hatte der zottelstedter Stürmer nochmal die Gelegenheit, wurde völlig blank gespielt, doch verzog knapp am Pfosten vorbei - Glück für den VfB. Am Ende steht ein 2:1 Auswärtssieg dank toller Tore von Tim Carstens und einer grandiosen kämpferischen Arbeitsleistung des gesamten Teams. Ein Dank gilt den vielen VfB Fans, die mitgereist waren. Das nächste Ligaspiel steht erst Anfang November wieder an.

Am 19. Oktober geht es zum Pokalspiel nach Gaberndorf.