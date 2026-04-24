Sieg im Spitzenspiel: Malchow bezwingt Tabellenführer Schwerin

– Foto: FSV Bentwisch

In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern hat der heutige Auftakt des 23. Spieltags für eine Zäsur im Titelkampf gesorgt. Während der Spitzenreiter im direkten Duell mit einem Verfolger Federn lassen musste, kämpften die Teams im Mittelfeld verbissen um jeden Zentimeter Rasen, was die Tabellensituation vor den entscheidenden Wochen weiter zuspitzt.

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 90 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem FSV Bentwisch und dem Greifswalder FC II. Es war ein Spiel, das von frühen Toren und harten Zweikämpfen lebte. Mathis Hurtig brachte Bentwisch bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Front, doch die Greifswalder Reserve antwortete in der 29. Minute durch den Ausgleich von Tom Voß.

Nach der Pause übernahm Bentwisch erneut die Initiative. Erik Brauer traf in der 52. Minute zum 2:1, und nur wenig später, in der 56. Minute, schraubte Tim Hermann das Ergebnis auf 3:1 hoch. Die Greifswalder gerieten zusätzlich in Bedrängnis, als Silvio Termini in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz Unterzahl kämpften sich die Gäste noch einmal heran: Niclas Kersten Gleisner verkürzte in der 81. Minute auf 3:2. Am Ende rettete Bentwisch den knappen Sieg über die Zeit. ---

Vor 317 Zuschauern setzte der SV Pastow seinen positiven Trend fort und feierte einen souveränen Erfolg gegen den SV Warnemünde. Die Partie war geprägt von der Effizienz der Hausherren und einer zunehmenden Hektik im zweiten Durchgang. Den Torreigen eröffnete Albert Romashkin in der 30. Minute mit dem 1:0. Derselbe Spieler war es auch, der kurz nach dem Seitenwechsel in der 54. Minute auf 2:0 erhöhte und die Vorentscheidung herbeiführte. Die Gäste aus Warnemünde schwächten sich in der 67. Minute, als Marc Benduhn mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen musste. In Überzahl ließ Pastow nichts mehr anbrennen. Tim Fürstenau markierte in der 81. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand. ---

Es war das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen, und der Malchower SV 90 lieferte vor 290 Zuschauern eine Vorstellung ab, die den Meisterschaftskampf neu entfacht. Gegen den Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin agierten die Hausherren hochkonzentriert und leidenschaftlich. Die Torfolge begann in der 30. Minute, als Ben Grotian die Malchower mit dem Treffer zum 1:0 in Führung brachte. Die Gäste aus der Landeshauptstadt wirkten beeindruckt, und Malchow nutzte die Gunst der Stunde noch vor der Pause: Niklas Kern verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0. Schwerin bemühte sich in der Folge redlich, doch die Defensive des Gastgebers hielt dem Druck stand. ---

Tabellenplatz zwei trifft auf Platz sechs: 1. FC Neubrandenburg 04 (49 Punkte) ist seit beeindruckenden 17 Spielen in der Verbandsliga ungeschlagen und hat zuletzt beim 4:1 gegen den Penzliner SV seine Klasse unter Beweis gestellt: Daniel Nawotke, Wout Abrahams und Joel-Patrice Lisch trafen nach dem Rückstand durch ein Eigentor. Der FC Schönberg 95 (32 Punkte) reist nach dem überzeugenden 4:0 gegen FSV Bentwisch in starker Form an doch weiß durch die 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Neubrandenburg um ihre Stärke. Neubrandenburg ist nur noch zwei Punkte hinter Tabellenführer Schwerin und kann mit einem Sieg den Druck auf die Schweriner erheblich erhöhen, unter Umständen sogar an die Spitze klettern. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen Penzliner SV Penzliner SV 14:00 PUSH

Der SV Hafen Rostock 1961 (19 Punkte, Rang 12) empfängt den Penzliner SV (25 Punkte, Rang 10). Hafen Rostock gewann zuletzt beim 3:1 gegen MSV Pampow, wobei Johannes Richter, Jakob Böhme und Colin Neitzel trafen, ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Penzlin hatte beim 1:4 gegen Neubrandenburg zunächst geführt, verlor jedoch nach dem Ausgleich zunehmend den Faden. Im Hinspiel setzte sich Hafen mit 3:1 in Penzlin durch - die Gastgeber wollen dieses Ergebnis nun zuhause bestätigen und den Abstand zur Abstiegszone weiter ausbauen. ---

Morgen, 14:00 Uhr Rostocker FC Rostocker FC Güstrower SC 09 Güstrower SC 14:00 PUSH

Der Rostocker FC (14 Punkte, Rang 13) hat zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren und dabei den MSV Pampow in der Tabelle überholt um die Abstiegsränge zu verlassen. Zuletzt gelang ein 1:0 beim Greifswalder FC II durch Michal Lopatynski. Dem Güstrower SC 09 (7 Punkte, Rang 15) steht das Wasser ohne Sieg in der gesamten Rückrunde bis zum Hals, Sieben Punkte trennen sie nun vom Rostocker FC. Im Hinspiel gewann Güstrow noch mit 3:0, doch seitdem hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Für den Güstrower SC könnte diese Begegnung richtungsweisend im Abstiegskampf sein. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn FC Förderkader Rene Schneider Förderkader 14:00 PUSH