Sieg im Spitzenspiel für den TSV...

Im Spitzenspiel der Reserve trifft der TSV auf den Spitzenreiter Söflingen. Zu Beginn presst Söflingen hoch, hinterlässt damit Eindruck und geht dann auch in Führung (6.). Es dauert ca. 15 Minuten bis sich der TSV berappelt und dann per Elfmeter durch Ziegler, E. ausgleichen kann (15.). Mit mehr Selbstvertrauen und Sicherheit kontrolliert Bernstadt in der Folge das Spiel und kann erneut durch Ziegler in Führung gehen (24.). Den Gastgebern gelingt aus dem Spiel heraus nicht mehr viel, aber sie bleiben durch Standardsituationen jederzeit gefährlich. Kurz vor der Halbzeit macht dann Ziegler den lupenreinen Hattrick perfekt und erzielt die 3-1 Führung (42.). In der zweiten Halbzeit wird das Spiel weitestgehend kontrolliert und Benz macht dann per Kopf den Deckel drauf (63.). In der Schlussphase kommt die TSG nochmal auf, kann aber nur noch verkürzen. Somit steht am Ende ein verdienter 4-2 Sieg im Spitzenspiel. Der Meisterkampf ist somit wieder komplett offen.