Sieg im Spitzenspiel: FC Eddersheim reitet die Hessenliga-Spitze

"Für uns war es jetzt wichtig, diese kurze Serie gebrochen zu haben", strahlte Trainer Carsten Weber nach Abpfiff, der mit der Mannschaft gemeinsam "Spitzenreiter" anstimmte. Yilmaz kehrte nach auskurierter Wadenverletzung in die Startelf zurück. Der von der Länderspielpause zurückgekehrte Angel Arthee (spielte für Mauritius) begann zudem erstmals, ersetzte Demyan Imek, dem Weber eine Pause gönnte. "Spiele wieder in die eigene Richtung zu lenken", hieß Webers Devise vor dem Duell gegen den zuvor noch ungeschlagenen Tabellenführer Hünfeld. Bei Cem Karas Versuch, den Jannis Maul hervorragend parierte, hätte es schon klingeln können. In Hünfelds beste Phase - samt Lattentreffer - hinein, traf Halil Yilmaz nach hohem Ballgewinn zur Führung kurz vor der Pause (43.).

"Wir kamen sehr griffig aus der Kabine", so Weber, der das nicht zum ersten Mal in der laufenden Saison bekennt. Eine Qualität, die der FCE neu für sich entdeckt zu haben scheint. Diesmal waren es Dominik Wüst (52./nach Kopfballablage von Patrick Schorr) und der formstarke Cem Kara (56.), die den Blitzstart nach dem Seitenwechsel perfekt machten. "Dann haben wir die Riesenchance auf das 4:1 und kriegen im Gegenzug den Anschlusstreffer", befand der Übungsleiter. Marcel Trägler brachte die Gäste wieder ins Spiel zurück (65.). Die kurz danach auch in Überzahl gerieten: Simon Lüders zog das taktische Foul im Rückwärtsgang und schoss in der gleichen Szene den Ball weg - Konsequenz Gelb-Rot (72.). "Dann wurde es hektisch", sah Weber sein Team in Folge zittern. Der Lattenkopfball kurz vor Schluss war dabei sicherlich die beste Gelegenheit des HSV, der seine erste Niederlage kassierte, zeitgleich die Tabellenführung an Eddersheim verlor.

Nun kommt auch Widerstandsfähigkeit hinzu

"Für die Entwicklung der Mannschaft war das ein brutal wichtiger Schritt", betont Weber. Widerstandsfähigkeit ist dabei ein Attribut, welches der FCE angesichts des Laufs zu Saisonbeginn nicht zwingend benötigte. Durch die beiden Niederlagen und der Reaktion gegen Hünfeld nun präsenter denn je ist. Eine Kombination, die die ohnehin sehr gut eingespielte Staustufen-Elf jetzt an die Tabellenspitze brachte.

"Alles andere als eine Meisterschaft von Eintracht Frankfurt wäre eine Sensation"

Vier Punkte Vorsprung auf die derzeit drittplatzierte U21 von Eintracht Frankfurt ist zudem die Momentaufnahme, die mit Blick auf die Tabelle den Eddersheimern umso mehr schmecken dürften. "Auf die vier Punkte sind wir auch stolz, jedoch sind wir nicht in der Lage das bewerten zu dürfen. Jedem ist klar, dass alles andere als eine Meisterschaft von der Eintracht eine Sensation wäre", drückt Weber etwas auf die Euphoriebremse, die angesichts des nächsten Hammergegners FSV Fernwald (Sa., 15 Uhr) auch angemessen ist.