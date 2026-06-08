Sieg im Spitzenspiel - der FC Stäfa ist Aufsteiger! 2. Liga, Gruppe 2: 24. Runde von Yannick van Buul · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser

Nullnummer in Wiesendangen - "Wisi" und Phönix Seen bleiben arg absteigsgefährdet – Foto: Ramon Fritschi

Die 24. Runde stand gänzlich im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem FC Stäfa und dem SC Veltheim und der damit einhergehenden Entscheidung in der Meisterschaft. Aber auch in den unteren Tabellenregionen ging es ordentlich zur Sache, mit spektakulären Ergebnissen und erlösenden Resultaten.

Die Resultate im Schnelldurchlauf FC Wiesendangen 0:0 FC Phönix Seen FC Beringen 5:6 FC Küsnacht

FC Herrliberg 4:3 FC Greifensee FC Bassersdorf 3:1 FC Embrach

FC Gossau 1:3 FC Glattbrugg FC Brüttisellen-Dietlikon 6:1 FC Wald FC Stäfa 2:0 SC Veltheim FC Stäfa - SC Veltheim Im letzten Spiel der 24. Runde am Sonntagnachmittag ging es um alles oder nichts zwischen dem FC Stäfa und dem SC Veltheim, den beiden Dominatoren dieser Liga-Saison. Für den FC Stäfa war die Mission simpel: Bei einem Sieg würde man den Aufstieg rechnerisch klarmachen, und das Feiern könnte beginnen. Der SC Veltheim wollte selbstredend diesem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung machen und selbst bei einem Sieg die Chancen auf den langersehnten Aufstieg wahren. Das Spitzenspiel selbst war unspektakulär, abgezockt und souverän. Die Gastgeber aus Stäfa zeigten vor einer hervorragenden Kulisse auf dem Frohberg eine Leistung, wie wir sie aus der gesamten Rückrunde kannten. Effizient, ohne Chaos und ruhig spielten die Hausherren auf und konnten einen kontrollierten 2:0-Sieg einfahren. Marco Ruckstuhl erzielte gegen das doch arg gebeutelte und mit Verletzungspech versehene Veltheim in der 59. Minute das 1:0. In der 85. Minute machte schliesslich Armando Luis Teixeira den Deckel auf die Partie und auf die Meisterschaft drauf. Der Aufstieg ist also perfekt. Nach 17 Jahren spielt der Traditionsverein vom See wieder in der 2. Liga interregional, während sich die Winterthurer einmal mehr trotz einer starken Saison und teilweise überragender Spiele mit dem zweiten oder dritten Rang werden abfinden müssen. View this post on Instagram A post shared by FC Stäfa 1895 (@fcstaefa1895) FC Wiesendangen - FC Phönix Seen

Nullnummer in Wiesendangen - "Wisi" und Phönix Seen bleiben arg absteigsgefährdet – Foto: Ramon Fritschi

Das Regionalderby zwischen Wiesendangen und Phönix Seen wurde als Sechs-Punkte-Spiel ausgerufen. Beide Mannschaften sind punktgleich in den Abstiegskampf verwickelt, wobei die von Sokol Maliqi trainierten Hausherren noch eine Partie weniger absolviert haben. Entsprechend vorsichtig agierten beide Teams. Sowohl der FC Wiesendangen als auch Phönix Seen waren bemüht, keinen frühen Fehler zu machen. Folgerichtig ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Abgesehen von einigen wenigen Chancen gelang beiden Mannschaften offensiv nur wenig. Das 0:0-Endergebnis ist für beide Teams eigentlich zu wenig, hält den Abstiegskampf jedoch weiterhin äusserst spannend. FC Beringen - FC Küsnacht Der FC Beringen war bereits unter der Woche abgestiegen und konnte gegen Küsnacht entsprechend befreit aufspielen. Die Seebuben hingegen mussten im Kanton Schaffhausen gewinnen, wollten sie ihre Chancen auf den Klassenerhalt wahren. Küsnacht begann wie erwartet druckvoll. In der 9. Minute tankte sich Vincenzo Togni durch und legte auf Andri Holenweger zurück, der zur Führung ins verwaiste Tor einschieben konnte. Genau zehn Minuten später eine nahezu identische Situation: Von links spielte Leopold Gazic in den Rückraum, wo Danyil Lytovchenko trocken zum 2:0 einschob. Anschliessend wurde der FCK jedoch zu passiv. Mit dem Pausenpfiff folgte die Quittung: Ex-Profi Luca Tranquilli verwertete eine Hereingabe vom rechten Flügel aus kurzer Distanz kompromisslos. Mit dem 2:1 aus Sicht der Hausherren ging es in die Pause. Der zweite Durchgang sollte sich zu einem irren Torspektakel entwickeln. Beringen nutzte die Räume gegen ein pomadig auftretendes Küsnacht konsequent aus. Mit einem Doppelschlag innert einer Minute durch Yannis Weber und erneut Tranquilli drehte der FCB die Partie. In der 72. Minute glich Togni aus: Einen Ball in den Rückraum drosch der Aussenverteidiger in die obere rechte Torecke. Doch Küsnacht vermochte das Momentum nicht auf seiner Seite zu halten. Nur vier Minuten später brachte Sean Barth Beringen wieder in Führung, ehe Tranquilli in der 83. Minute mit einem Heber von der Mittellinie das vermeintliche Tor des Jahres zum 5:3 erzielte. Die Messe schien gelesen. Doch Küsnacht gab sich nicht geschlagen. Im direkten Gegenzug nach dem Wiederanpfiff traf Gazic nach einem Zuspiel von Gian Welti zum Anschlusstreffer. Plötzlich roch der FCK Lunte. In der 90. Minute erzielte Javen Richterich den sehenswerten Ausgleich, nachdem er eine Flanke von Nino Bischofberger kontrolliert und mit einem satten Schuss unter die Latte verwertet hatte. Küsnacht brauchte den Sieg – und tatsächlich gelang noch der Lucky Punch. Der junge Richterich legte den Ball an der Strafraumgrenze quer auf Togni, der ins untere rechte Toreck schlenzte. Das 6:5 aus Sicht der Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit wurde frenetisch gefeiert. Küsnacht vertagt den Abstieg damit zumindest vorerst. FC Herrliberg - FC Greifensee In der vergangenen Woche mussten die Herrliberger trotz einer durchwegs guten Saison nach einer Niederlage gegen Wald und dem 3:3 im Derby gegen Küsnacht die Aufstiegshoffnungen definitiv begraben. Gegen Greifensee soll wieder ein Sieg her. Herrliberg erwischte den besseren Start. In der 10. Minute verwandelte Carlo Gamboni, der gegen Küsnacht noch gesperrt gefehlt hatte, einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Greifensee wusste jedoch prompt zu reagieren: In der 22. Minute traf Jungspund Jan Laslo mit seinem zehnten Saisontor zum 1:1-Ausgleich. Nach einer halben Stunde brachte Oliver Wyss die Hausherren nach Vorarbeit von Kevin Vizner erneut in Führung. Als Vizner kurz nach der Pause in der 50. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch erneut hatte Greifensee eine Antwort parat: Nur fünf Minuten später sorgte Laslo mit seinem zweiten Treffer des Abends für den Anschlusstreffer. Die Gäste warfen in der Folge alles nach vorne, um den angestrebten Punktgewinn doch noch zu erreichen. Mit einem Traumtor sorgte Herrlibergs Andrin Lustgarten in der 89. Minute schliesslich für die Entscheidung. Der Treffer von Steven Furrer zum 4:3 in der Nachspielzeit blieb lediglich Ergebniskosmetik. Herrliberg darf sich damit über drei hart erkämpfte Punkte freuen, während Greifensee weiterhin nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen liegt. View this post on Instagram A post shared by FC Greifensee 🟡🔴 (@fcgreifensee) FC Bassersdorf - FC Embrach

Die 1:3-Niederlage tat der guten Stimmung der Gästefans aus Embrach keinen Abbruch – Foto: Sebastian Metken