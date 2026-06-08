Sieg im Spitzenspiel - der FC Stäfa ist Aufsteiger!

Die 24. Runde stand gänzlich im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem FC Stäfa und dem SC Veltheim und der damit einhergehenden Entscheidung in der Meisterschaft. Aber auch in den unteren Tabellenregionen ging es ordentlich zur Sache, mit spektakulären Ergebnissen und erlösenden Resultaten.
FC Wiesendangen 0:0 FC Phönix Seen
FC Beringen 5:6 FC Küsnacht
FC Herrliberg 4:3 FC Greifensee
FC Bassersdorf 3:1 FC Embrach
FC Gossau 1:3 FC Glattbrugg
FC Brüttisellen-Dietlikon 6:1 FC Wald
FC Stäfa 2:0 SC Veltheim
Im letzten Spiel der 24. Runde am Sonntagnachmittag ging es um alles oder nichts zwischen dem FC Stäfa und dem SC Veltheim, den beiden Dominatoren dieser Liga-Saison. Für den FC Stäfa war die Mission simpel: Bei einem Sieg würde man den Aufstieg rechnerisch klarmachen, und das Feiern könnte beginnen. Der SC Veltheim wollte selbstredend diesem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung machen und selbst bei einem Sieg die Chancen auf den langersehnten Aufstieg wahren.
Das Spitzenspiel selbst war unspektakulär, abgezockt und souverän. Die Gastgeber aus Stäfa zeigten vor einer hervorragenden Kulisse auf dem Frohberg eine Leistung, wie wir sie aus der gesamten Rückrunde kannten. Effizient, ohne Chaos und ruhig spielten die Hausherren auf und konnten einen kontrollierten 2:0-Sieg einfahren. Marco Ruckstuhl erzielte gegen das doch arg gebeutelte und mit Verletzungspech versehene Veltheim in der 59. Minute das 1:0. In der 85. Minute machte schliesslich Armando Luis Teixeira den Deckel auf die Partie und auf die Meisterschaft drauf.
Der Aufstieg ist also perfekt. Nach 17 Jahren spielt der Traditionsverein vom See wieder in der 2. Liga interregional, während sich die Winterthurer einmal mehr trotz einer starken Saison und teilweise überragender Spiele mit dem zweiten oder dritten Rang werden abfinden müssen.
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Das Regionalderby zwischen Wiesendangen und Phönix Seen wurde als Sechs-Punkte-Spiel ausgerufen. Beide Mannschaften sind punktgleich in den Abstiegskampf verwickelt, wobei die von Sokol Maliqi trainierten Hausherren noch eine Partie weniger absolviert haben.
Entsprechend vorsichtig agierten beide Teams. Sowohl der FC Wiesendangen als auch Phönix Seen waren bemüht, keinen frühen Fehler zu machen. Folgerichtig ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Abgesehen von einigen wenigen Chancen gelang beiden Mannschaften offensiv nur wenig. Das 0:0-Endergebnis ist für beide Teams eigentlich zu wenig, hält den Abstiegskampf jedoch weiterhin äusserst spannend.
Der FC Beringen war bereits unter der Woche abgestiegen und konnte gegen Küsnacht entsprechend befreit aufspielen. Die Seebuben hingegen mussten im Kanton Schaffhausen gewinnen, wollten sie ihre Chancen auf den Klassenerhalt wahren.
Küsnacht begann wie erwartet druckvoll. In der 9. Minute tankte sich Vincenzo Togni durch und legte auf Andri Holenweger zurück, der zur Führung ins verwaiste Tor einschieben konnte. Genau zehn Minuten später eine nahezu identische Situation: Von links spielte Leopold Gazic in den Rückraum, wo Danyil Lytovchenko trocken zum 2:0 einschob. Anschliessend wurde der FCK jedoch zu passiv. Mit dem Pausenpfiff folgte die Quittung: Ex-Profi Luca Tranquilli verwertete eine Hereingabe vom rechten Flügel aus kurzer Distanz kompromisslos. Mit dem 2:1 aus Sicht der Hausherren ging es in die Pause. Der zweite Durchgang sollte sich zu einem irren Torspektakel entwickeln.
Beringen nutzte die Räume gegen ein pomadig auftretendes Küsnacht konsequent aus. Mit einem Doppelschlag innert einer Minute durch Yannis Weber und erneut Tranquilli drehte der FCB die Partie. In der 72. Minute glich Togni aus: Einen Ball in den Rückraum drosch der Aussenverteidiger in die obere rechte Torecke. Doch Küsnacht vermochte das Momentum nicht auf seiner Seite zu halten. Nur vier Minuten später brachte Sean Barth Beringen wieder in Führung, ehe Tranquilli in der 83. Minute mit einem Heber von der Mittellinie das vermeintliche Tor des Jahres zum 5:3 erzielte. Die Messe schien gelesen.
Doch Küsnacht gab sich nicht geschlagen. Im direkten Gegenzug nach dem Wiederanpfiff traf Gazic nach einem Zuspiel von Gian Welti zum Anschlusstreffer. Plötzlich roch der FCK Lunte. In der 90. Minute erzielte Javen Richterich den sehenswerten Ausgleich, nachdem er eine Flanke von Nino Bischofberger kontrolliert und mit einem satten Schuss unter die Latte verwertet hatte. Küsnacht brauchte den Sieg – und tatsächlich gelang noch der Lucky Punch. Der junge Richterich legte den Ball an der Strafraumgrenze quer auf Togni, der ins untere rechte Toreck schlenzte. Das 6:5 aus Sicht der Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit wurde frenetisch gefeiert. Küsnacht vertagt den Abstieg damit zumindest vorerst.
In der vergangenen Woche mussten die Herrliberger trotz einer durchwegs guten Saison nach einer Niederlage gegen Wald und dem 3:3 im Derby gegen Küsnacht die Aufstiegshoffnungen definitiv begraben. Gegen Greifensee soll wieder ein Sieg her.
Herrliberg erwischte den besseren Start. In der 10. Minute verwandelte Carlo Gamboni, der gegen Küsnacht noch gesperrt gefehlt hatte, einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Greifensee wusste jedoch prompt zu reagieren: In der 22. Minute traf Jungspund Jan Laslo mit seinem zehnten Saisontor zum 1:1-Ausgleich. Nach einer halben Stunde brachte Oliver Wyss die Hausherren nach Vorarbeit von Kevin Vizner erneut in Führung.
Als Vizner kurz nach der Pause in der 50. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch erneut hatte Greifensee eine Antwort parat: Nur fünf Minuten später sorgte Laslo mit seinem zweiten Treffer des Abends für den Anschlusstreffer. Die Gäste warfen in der Folge alles nach vorne, um den angestrebten Punktgewinn doch noch zu erreichen. Mit einem Traumtor sorgte Herrlibergs Andrin Lustgarten in der 89. Minute schliesslich für die Entscheidung. Der Treffer von Steven Furrer zum 4:3 in der Nachspielzeit blieb lediglich Ergebniskosmetik.
Herrliberg darf sich damit über drei hart erkämpfte Punkte freuen, während Greifensee weiterhin nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen liegt.
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Der FC Embrach, der sich relativ souverän im Tabellenmittelfeld befindet, wollte im Derby gegen Bassersdorf verhindern, dass sich die stark abstiegsgefährdeten Gastgeber Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Zahlreiche Gästefans unterstützten den FCE vor Ort
Nach verhaltenen ersten 20 Minuten war es Bassersdorfs Luis Miguel Lopes Teixeira, der nach einem Zuspiel von Andy Baumgartner die 1:0-Führung für die Heimmannschaft erzielte. Embrach versuchte zu reagieren, doch mit diesem Resultat ging es in die Pause.
Nach dem Wiederanpfiff ertönte in der 70. Minute ein Pfiff: Elfmeter für Bassersdorf. Francesco Maggio verwandelte souverän und stellte mit seinem sechsten Saisontor auf 2:0. Embrach versuchte anschliessend noch einmal alles. In der 87. Minute traf Sandro Huber den Pfosten, ehe nur eine Minute später Andrin Stäbler zum Anschlusstreffer einköpfelte. Die Gäste warfen in der Folge alles nach vorne, wodurch sich für Bassersdorf Räume zum Kontern eröffneten. Einen solchen Gegenstoss schloss Angelo Compagnino mit dem entscheidenden 3:1 ab.
Bassersdorf konnte sich damit im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen, während Embrach die zahlreichen mitgereisten Fans enttäuschte.
Sowohl der FC Glattbrugg als auch die Zürcher Oberländer aus Gossau können auf eine durchaus gelungene Saison zurückblicken und diese ohne Druck ausklingen lassen. Sie befinden sich tabellarisch hinter der Spitze und haben den Klassenerhalt schon auf sicher.
Die Startphase der Partie gehörte klar den Gästen. Sie hielten den Ball in ihren Reihen und kamen mehrfach zu Chancen, die jedoch bis zur 36. Minute ungenutzt blieben. Zu diesem Zeitpunkt war es dann Kaan Kaya, der nach einem Freistoss per Kopf zum 1:0 für Glattbrugg traf. Die Reaktion der Gastgeber musste indes nicht lange auf sich warten lassen: Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer glichen die Gossauer zum 1:1-Pausenstand aus.
Trotz des Ausgleichtreffers hatte der FC Glattbrugg die Partie im Griff. So kamen die Gäste zielstrebig aus der Pause und erzielten innert weniger Minuten nach dem Wiederanpfiff zwei Tore zum 3:1: Andrej Sevrtovic konnte in der 52. Minute einen Ableger aus fünf Metern ins Tor schieben, während drei Minuten später Rilind Ibrahimi alleine vor dem gegnerischen Torwart alles klar macht. Über die gesamte Partie hinweg machte der FC Gossau keine gute Figur, die Luft scheint draussen zu sein, und so gewinnt Glattbrugg verdient.
Nach zuvor acht sieglosen Partien scheint der FC Brüttisellen-Dietlikon gerade rechtzeitig die Kurve gekratzt zu haben. Mit dem Sieg gegen Seen unter der Woche endete die lange Sieglos-Serie, und mit einem dominanten Auftritt gegen Wald verschaffte man sich eine gute Ausgangslage im Rennen um den Klassenerhalt.
Das Heimteam war von Beginn an besser, motivierter und offensiv bemüht, während den Gästen aus Wald anzumerken war, dass der Klassenerhalt so gut wie gesichert ist, und es um nicht mehr viel geht. Und für einmal zeigten sich die Brüttiseller in der ersten Halbzeit von ihrer effizientesten Seite. Durch drei gute Tormöglichkeiten, die allesamt genutzt wurden (Christian Buanda in der 27., Nour Dekhili in der 30. und Federico Laterza in der 38. Minute) stellten die Hausherren zur Pause auf 3:0.
Nach der Pause durften sich die Gäste, dank des Anschlusstreffers zum 1:3 durch Leandro Szega, kurz Hoffnungen auf ein positives Resultat machen. Schnell aber zerfielen sie in alte Muster und verloren prompt den Faden. Die Brüttiseller blieben dominant und konnten bis zum Ende der Partie das halbe Duzend voll machen. Muhamed Berisha traf in der 73. Minute sehenswert zum 4:1, Nour Dekhili erzielte in der 82. Minute sein zweites Tor und kurz vor Schluss durfte sich auch Top-Torschütze Antonio Kaba Mangrei in die Scorer-Liste eintragen lassen.
«Das Team ist zuletzt noch näher zusammengerückt und hat heute eine sehr gute Leistung gezeigt», sagte FCB-Trainer Zahir Idrizi gegenüber dem «Zürcher Oberländer». «Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und gegen Küsnacht den Sack zuzumachen», so der FCB-Coach weiter.
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Samstag, 13.06.
FC Gossau - FC Stäfa
FC Küsnacht - FC Brüttisellen-Dietlikon
FC Wald - FC Wiesendangen
FC Embrach - FC Herrliberg
FC Phönix Seen - SC Veltheim
FC Greifensee - FC Beringen
FC Glattbrugg - FC Bassersdorf
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