Sieg im Spitzenspiel

Von Beginn an war spürbar, dass das Team von Nadim Butierrez mit voller Entschlossenheit auftrat. Nach einer intensiven Anfangsphase übernahm der FCA die Kontrolle, zeigte viel Laufbereitschaft und gewann die wichtigen Zweikämpfe. Nach einem Eckball in der 35. Minute fiel die Führung durch Noah Massamba, der im Strafraum den Überblick behielt und den Ball zum 1:0 über die Linie drückte.

Nach dem Seitenwechsel spielte der FCA mit noch mehr Selbstvertrauen. Das Mittelfeld um Kapitän Sandro Marques hielt das Tempo hoch und setzte die Gastgeber weiter unter Druck. In der 70. Minute zeigte Denis Schaber seine ganze Klasse. Von der rechten Seite aus nahm er Mass und schlenzte den Ball gefühlvoll über den Torwart. 2:0 für den FCA! Später bewies Joker Sambi Ndiaye in der 88. Minute mit einem Freistoss seine Kaltschnäuzigkeit und traf zum 3:0. Der spät geschenkte Elfmeter zum 3:1 änderte nichts mehr am hochverdienten Sieg. Euses „Eis“ zeigte über 90 Minuten Leidenschaft, Zusammenhalt und Spielfreude. Jeder kämpfte für den anderen, und die eingewechselten Spieler brachten zusätzlichen Schwung. Trainer Nadim Butierrez lobte nach dem Spiel den starken Auftritt seiner Mannschaft, die mit diesem Erfolg ein klares Zeichen im Spitzenkampf setzte. Der FCA ist bereit für die nächsten Herausforderungen.

Die nächste Aufgabe ist 3 Punkte zu Hause gegen den FC Bassersdorf einzufahren.

FCA mitenand