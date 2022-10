Sieg im Spitzenspiel

Mit einer starken kämpferischen Leistung konnte sich der SV Memmingerberg am Samstag mit 2:1 gegen den Tabellenführer aus Babenhausen durchsetzen und damit bis auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken.

Der erste kluge Schachzug gelang dem SVM bei sommerlichem Wetter und einem gut besuchten Stadion bereits vor dem Anpfiff: Trotz verlorener Platzwahl konnte die erste Halbzeit mit der tief stehenden Sonne im Rücken bestritten werden. Vom Anstoß weg versuchte dann vor Allem die Heimelf, ihrem Favoritenstatus gerecht zu werden und das Spiel zu kontrollieren. Dies äußerte sich in einem leichten optischen Übergewicht und viel Ballbesitz, jedoch ohne zwingende Torchancen. Die von Coach Uttenreuther gewählte Taktik, die Viererkette komplett mit nominellen Innenverteidigern zu besetzen, ging auf – zahlreiche Flanken und weite Bälle erreichten den Sechzehnmeterraum, wurden allerdings ausnahmslos konsequent geklärt. Dass die Babenhausener Abwehr ihrerseits weit aufrückte und sich das Spiel anfangs größtenteils in der Hälfte der Gäste abspielte, bot jedoch die Möglichkeit, selbst durch Konter zu Gelegenheiten zu kommen. Ein solcher führte nach rund 20 Minuten nach einem Eckball der Heimelf zur etwas überraschenden Führung. Der Ball gelangte zu Johannes Geiger, der sich im Mittelfeld gegen mehrere Gegenspieler behauptete und mit einem Pass in den Lauf des gestarteten Matthias Müller die gegnerische Abwehrreihe teilte. Der Flügelspieler war auf der linken Seite nicht mehr einzuholen und konnte unbedrängt zum Führungstreffer einschieben.

Ein Treffer, der zu wütenden Angriffen der Heimmannschaft führte, die jedoch auch weiterhin auf Grund mangelnder Präzision oder Konsequenz das Tor von Christoph Nadler nicht ernsthaft in Gefahr bringen konnten. Nachdem bei einem weiteren Konter die Kombination zwischen Johannes Geiger, der eine gefährliche Flanke lieferte, und Matthias Müller, der in der Mitte den Ball verfehlte, scheiterte, konnte der SVM kurz vor der Pause die Führung ausbauen. Ein langer Pass aus der eigenen Hälfte von Dennis Baum fand Michael Schulz, und der gegnerische Torhüter, der sich schon auf dem Weg zum Ball befand, musste seinen Ausflug auf Grund des für alle Anwesenden überraschend hohen Tempos des Routiniers wieder abbrechen. Trotz des langen Sprints blieb der Torjäger eiskalt und vollendete mit seinem bereits sechsten Saisontreffer zur 2:0 Halbzeitführung.

Dass das Spiel damit noch lange nicht entschieden war, wurde direkt nach der Pause klar. Ein Fehlpass im Aufbauspiel ermöglichte dem TSV erneut eine Flanke, welche dieses Mal einen Abnehmer fand und zum Anschlusstreffer genutzt wurde. In der Folge warf der Bezirksligaabsteiger alles nach vorne, doch trotz der immer energischer werdenden Angriffe ließ sich die Memmingerberger Abwehr nicht aus der Ruhe bringen. Das Spiel wurde hektisch: clevere taktische Fouls unterbanden den Spielfluss, der gelegentlich etwas kleinliche Schiedsrichter und unzufriedene Spieler der Heimelf taten ihr Übriges dazu. Nachdem sich Rückkehrer Tim Uttenreuther sogar noch die Möglichkeit zur Entscheidung bot, rückte auch der Heimkeeper mit auf in den Strafraum des SVM. Dass er genau wie der Rest seiner Mannschaft erfolglos blieb, ist der Verdienst der beherzt kämpfenden Defensive, die wenig später den Sieg über die Zeit bringen konnte.

Großer Jubel im Memmingerberger Lager, über einen insgesamt durchaus verdienten Sieg gegen einen starken Konkurrenten. Mit ausgezeichneter Ausgangslage geht es nächste Woche ins letzte Spiel der Hinrunde, und diese auf einem der vordersten Tabellenplätze abzuschließen ist ein erstrebenswertes Ziel, mit dem vor der Saison sicher nicht viele gerechnet hätten.