Sieg im Spitzenkampf

Im Spitzenkampf gegen den FC Volketswil gewinnt die erste Mannschaft mit 3:1. Nachdem sich der SCZ am Donnerstagabend in Russikon für die nächste Cuprunde qualifizieren konnte, setzt sie auch in der Meisterschaft ihre Siegesserie fort.

Am kühlen und regnerischen Samstagabend lieferten sich der FC Volketswil und der SCZ ein packendes Duell auf dem Riet. In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab. Sowohl der SCZ als auch Volketswil waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen, weshalb sich das Spielgeschehen überwiegend im Mittelfeld abspielte. Klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Volketswil kam zu einem Abschluss aus spitzem Winkel, der jedoch keine Gefahr darstellte. Auf der anderen Seite hatte Tonet für den SCZ die beste Gelegenheit, traf aus aussichtsreicher Position im Strafraum mit seinem schwächeren linken Fuss jedoch nur das Aussennetz.

In der 28. Minute gelang dem SCZ dann die Führung: Tonet nutzte die zu weit aufgerückte Abwehr der Gäste und spielte einen präzisen langen Ball auf den schnellen Wyss. Dieser setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und blieb vor dem Tor eiskalt – 1:0 für den SCZ. Nur wenige Minuten später folgte der Doppelschlag: Kettenbach brachte einen Freistoss gefühlvoll in den Strafraum, wo Brassel akrobatisch zum 2:0 abfälschte. Bis zum Halbzeitpfiff kontrollierte der SCZ das Geschehen und liess keine nennenswerten Chancen von Volketswil mehr zu.

In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel ausgeglichen. In der 65. Minute fiel durch Ammann der Anschlusstreffer, der einen Fehler der Zolliker Hintermannschaft ausnutzte und zum 1:2 traf. Anschliessend hielt der SCZ dem Druck stand. Die Entscheidung fiel auf kuriose Weise mit dem 3:1 kurz vor Spielende – ein Missverständnis zwischen dem Volketswil-Torhüter und Verteidiger Luca Pergolis führte dazu, dass eine Kopfballrückgabe im Tor landete. In der Schlussphase sicherte Torhüter Kerisan Jegatheeswaran noch mit zwei starken Paraden das Schlussresultat.