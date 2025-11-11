Sieg im Spitzenkampf - 2:1 in Biel

Zum letzten Spiel der Vorrunde reisten die SC Düdingen Frauen nach Biel – in eine leicht neblige Atmosphäre. Die ersten Minuten gehörten klar den Gastgeberinnen, die kompakt standen, früh pressten und so den Freiburgerinnen das Aufbauspiel erschwerten. Hinten zeigte sich Torhüterin Michelle Herren gewohnt souverän und fing mehrere gefährliche Bälle sicher ab. In der 23. Minute ging Düdingen dann etwas entgegen dem Spielverlauf in Führung: Nach starkem Pressing von Lena Hirter lenkte eine Bieler Verteidigerin den Ball ins eigene Tor. Dieses 1:0 veränderte die Dynamik der Partie spürbar. Nur zehn Minuten später glänzte Hirter erneut: Nach einem schnellen Vorstoss über die rechte Seite setzte sie sich gegen zwei Gegenspielerinnen durch und legte perfekt für Melissa Macheret ab, die auf 2:0 erhöhte. Mit dieser effizienten Leistung ging Düdingen verdient mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams offensiv ansprechende Ansätze. Der SC Düdingen verhinderte den Anschlusstreffer nur dank eines Rettungstaklings von Alexia Riedo auf der Linie. In der 70. Minute hatte Macheret die grosse Chance zum 3:0, doch ihr wuchtiger Freistoss wurde von der Bieler Torhüterin noch an die Latte gelenkt.

Kurz vor Schluss gelang Biel in der 87. Minute der Anschlusstreffer, wodurch die Schlussphase nochmals hektisch wurde. Trotz einiger unruhiger Szenen blieb Düdingen konzentriert und brachte den Sieg über die Zeit.

Ein hart erkämpfter und verdienter 3-Punkte-Auswärtssieg, der die starke Teamleistung und Geschlossenheit unterstreicht. Der SC Düdingen Frauen schliesst damit die Vorrunde souverän in den Top 3 der Tabelle ab.

In den nächsten drei Wochen geht es für die Düdingerinnen noch weiter mit verschiedenen Tests in den Bereichen Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft. Die Resultate werden für das Pausenprogramm sowie die Vorbereitung genutzt, welche am 12. Januar 2026 startet.