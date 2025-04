Sieg im Sechs-Punkte-Spiel: FC Este II besiegt den TV Meckelfeld II

So., 06.04.2025, 12:00 Uhr

Im ersten Durchgang schnuppert Holvede nach einem Treffer von Till-Jasper Jennrich noch an einem wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt (4.). Nach dem Seitenwechsel führte ein Elfmeter von Adel Hackovic die Jesteburger auf die Ergebnistafel (52.), Niclas Rümpel (70.) und Aleksandar Rusic (81.) drehten die Begegnung.

So., 06.04.2025, 12:30 Uhr

Die Moisburger bedienten sich nach einem Foul an Jonah Buse eines Strafstoßes, um durch David Musiol in Führung zu gehen (20.). Nach dem Seitenwechsel streichelte Altmeister Pedro Lubiana einen Frelllistoß direkt in die Maschen (54.), das Schlusswort hatte der eingewechselte Lasse Döller, der nach einem Zusammenspiel mit Fabian Wendt vollstreckte (90.+3).

FCE-Co-Trainer Julius Perlowski: "Letzte Woche stimmte die Einstellung, und der Abstiegskampf wurde angenommen. Heute kam das passende Ergebnis noch dazu. Wir wussten, was auf dem Spiel stand, und zeigten über die vollen 90 Minuten eine starke Leistung. Der Gegner kam nur selten in unseren Strafraum. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich unser Spiel nicht. Besonders Luca Krämer war gefühlt überall auf dem Platz zu finden – eine bärenstarke Leistung! Nächste Woche wissen wir im Derby ganz genau, worauf es ankommt!"