Sieg im richtigen Moment

Der SV Meppen hat im Kampf um eine stabile Platzierung in der Regionalliga Nord ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Vor 5453 Zuschauern an der heimischen Hänsch-Arena gewann die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann mit 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli II und feierte damit den ersten Sieg nach zuvor zehn Partien ohne dreifachen Punktgewinn.

So., 06.04.2025, 14:00 Uhr

Nach der turbulenten Woche mit der Freistellung des Sportlichen Leiters David Vrzogic zeigte der SVM von Beginn an eine engagierte und zielgerichtete Vorstellung. Die Gastgeber übernahmen sofort die Initiative, drängten die Gäste früh in deren Hälfte und erspielten sich erste gute Möglichkeiten. Willi Evseev verpasste in der 23. Minute die Führung nur knapp, als sein Lupfer nach einem Doppelpass mit Christopher Schepp das Tor hauchdünn verfehlte.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb Meppen das überlegene Team. Die einzige gefährliche Aktion der Gäste vereitelte Keeper Julius Pünt mit einem starken Reflex gegen Romeo Aigbekaen (30.). Drei Minuten später scheiterte Dominique Domröse auf der Gegenseite am Außennetz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann Schepp, der nach einem ruhenden Ball per Kopf das 1:0 erzielte und damit den Bann brach.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Meppen blieb überlegen und erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Torschütze war Luca Prasse, der seinem Gegenspieler nach einem Abstoß energisch den Ball abnahm und eiskalt abschloss. In der Folge verpassten es die Emsländer, das Ergebnis weiter auszubauen, ließen aber defensiv nichts mehr zu.