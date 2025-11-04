Sieg im Regen

Das Wetter war trüb und der Regen hörte nur dazwischen auf. Gespielt wurde auf dem Kunstrasen der Kirchwies, welcher für beide Teams teilweise eine kleine Rutschpartie wurde.

Nach zwei, teilweise unglücklichen Niederlagen, wollte man sich heute auf der Schürwies rehabilitieren. Zu Gast war dritte Mannschaft des FC Seefeld.

Die ersten Minuten gehörten jedoch Seefeld. Ehe man sich versehen hatte, konnte Seefeld aus dem Halbfeld eine Flanke schlagen, welche vom Stürmer per Kopf ins Tor gelenkt wurde. 0:1 nach zwei Spielminuten?

Der FC Egg, leider wieder dezimiert durch diverse Absenzen hatte heute vier B- Junioren, einen Spieler vom Zwei und einen «eigenen» Spieler auf der Ersatzbank, war gewillt diesem Spiel dennoch den Stempel zu markieren.

Der FC Egg liess sich jedoch nicht beirren und setzte seinen Spielplan weiter um. Die Zweikämpfe wurden konsequent angegegangen, der Ball lief gut in den eigenen Reihen. Man versuchte über diverse Spielzüge zum Abschluss zu kommen. Es war nur eine Frage der Zeit bis der verdiente Ausgleich endlich Tatsache wurde.

In der 11.ten Spielminute wurde eine Ecke von Ashcroft getreten. Stettbacher, mit einem wuchtigen Kopfball, traf zum Ausgleich.

Der FC Egg powerte weiter. Der FC Seefeld versuchte wieder ins Spiel zu gelangen. Aber zu abgeklärt war heute die junge Truppe aus Egg (Starformation Altersdurchschnitt 21,3 Jahre, über alles 20.2 Jahre). Der Ball wurde in den eigenen Reihen behalten und man suchte in der engmaschigen Defensive von Seefeld die Lücke.

Man hatte zwar die eine oder andere Chance, jedoch blieb es bis zur Halbzeit beim Stand von 1:1.

In der Halbzeitpause wurde ein paar wenige taktische Änderungen besprochen um den Abwehrriegel von Seefeld zu knacken.

Der FC Egg legte los wie die Feuerwehr. Diesmal gehörten die ersten Minuten dem FC Egg. Nach Balleroberung wurde Monaco angespielt, der Mustergültig zu Casciato spielte. Der Captain in den Reihen des FC Egg lies sich nicht zweimal bitten und drosch den Ball in die linke untere Ecke zum umjubelten 2:1 in der 46.Minute. Weiter ging das Spiel. Clevere und schöne Spielzüge, ermöglicht durch viel Laufarbeit von allen Spielern, wurden auf das Seefelder Tor geführt. Der FC Egg begann sich in einen Spielrausch zu spielen. Man wollte dieses Spiel beginnen und alle wollten dafür etwas tun.

Ein Pass von Kimi Widemann in der 52.Spielminute zwischen zwei Verteidiger zu Loris Monaco. Einer der Knipser vom Dienst liess sich nicht zweimal bitten und erzielte das vorentscheidente 3:1.

Keine acht Minuten später eroberte das Mittelfeld den Ball und Widemann spielte Casciato an. Dieser legte sich den Ball vor. Mittels halb Schuss – halb «spitzguge» flog der Ball unhaltbar in die rechte obere Ecke zum 4:1.

Der FC Seefeld war bedient. Der FC Egg wollte mehr. Neue Kräfte wurden gebracht. In der 63.Spielminute kamen Lamari kam für Loris Monaco und Leonardo Monaco (Saisondebüt für den B-Junior) für Ashcroft. In der 70.Spielminute Costa für Walser und in der 77. Spielminute Konetzka für Ferreira. Als dann in der 82.Spielminute mit Nilo Wideman (für Casciato) und Baichette (für Huber) ins Feld kamen sank der Altersdurchschnitt vom FC Egg auf 20.2 Jahre. Somit standen für die letzten 10 Spielminuten vier B-Junioren auf dem Feld.

Nach diesen Wechsel ging die Offensive seitens FC Egg weiter und auch sie hatten doch die eine oder andere Möglichkeit, das Score zu erhöhen.

Der Einsatz von allen war sehr gut und als das Spiel dann abgepfiffen wurde, waren die drei Punkte seitens FC Egg mehr als verdient.

Fazit:

Ein Spiel, das durch Einsatz, Laufbereitschaft, Konzentration, Spielfreude, Ehrgeiz und vieles mehr von jedem Einzelnen, als Team entschieden wurde.

So kann es weiter gehen !

Kommenden Sonntag um 12.00 Uhr gehen wir mit breiter Brust nach Küsnacht. Dort werden wir gegen den jetzigen Tabellenführer antreten, um zu beweisen dass wir es können – wenn wir wollen.

Dort brauchen wir aber… liebe Fans, eure Unterstützung.

Also auf nach Küsnacht