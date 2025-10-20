Sieg im Premieren-Duell

Jena erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der 4. Minute landete ein abgewehrter Eckball vor den Füßen von Nils Butzen, der aus der Distanz abzog und das 1:0 erzielte. Es war bereits sein dritter Saisontreffer – und das als Verteidiger. In der Folge blieb Jena zunächst am Drücker, hatte in der 13. Minute Pech, als Talabidi ohne Fremdeinwirkung im Strafraum wegrutschte. Danach übernahm der Aufsteiger aus Berlin für eine Viertelstunde das Kommando und kam zu mehreren gefährlichen Szenen. Hessel und Liesegang retteten in höchster Not. Die Antwort des FCC folgte prompt: Nach einem schnellen Konter über Talabidi legte dieser in der 36. Minute quer auf Prokopenko, der am langen Pfosten nur noch einschieben musste – das 2:0. Kurz vor der Pause wurde es nochmal hektisch: Fontein traf für die Gäste, hatte den Ball jedoch klar mit der Hand mitgenommen – das Tor zählte zurecht nicht.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie etwas, ehe in der 65. Minute ein Elfmeterpfiff für Unruhe sorgte. Nach einem Zweikampf im Strafraum zeigte Schiedsrichter Jacob auf den Punkt. Stein verwandelte sicher zum 2:1. Die Berliner witterten nun ihre Chance, drängten auf den Ausgleich und setzten Jena unter Druck. Liesegang und Hessel verhinderten mit starken Aktionen jedoch den möglichen Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Seidemann für die Erlösung: Nach Pass von Lankford hob er den Ball über den Keeper hinweg ins Tor – 3:1, der Deckel war drauf.