Sieg im Pokal

Bosporus nutzte die Unsicherheiten und kam immer wieder gefährlich vors Tor. In der 35. Minute fiel folgerichtig das 1:0, mit dem es auch in die Pause ging.

Obwohl man als Favorit ins Spiel ging, zeigte sich schnell, dass das wenig bedeutete. In der ersten Halbzeit lief bei Wolfsanger kaum etwas zusammen. Gefährliche Aktionen in Richtung des Bosporus-Tores blieben aus, viele Angriffe endeten durch ungenaue Zuspiele oder unnötige Ballverluste. Auch die Abstimmung in der Offensive ließ zu wünschen übrig.

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache drehte Wolfsanger im zweiten Durchgang auf. Die Mannschaft agierte konzentrierter, minimierte Ballverluste und übernahm die Kontrolle. In der 57. Minute traf Thürling zum verdienten 1:1-Ausgleich. Die Wölfe blieben dran und erspielten sich weitere Chancen.

In der 78. Minute wurde Diehl im Strafraum gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte Faulstich souverän zur 2:1-Führung. In der Schlussphase wurde es noch einmal offen, doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten aus.

Am Ende siegte Wolfsanger mit 2:1 – dank einer stärkeren zweiten Halbzeit. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen, denn am kommenden Wochenende steht der Ligaauftakt an: Am 03.08. trifft man auf den SVH Kassel.