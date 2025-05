Sieg im Pfannenstiel Derby

– Foto: regional - fussball.ch

An diesem Sonntag gastierte der FC Meilen in der Schürwies in Egg. In der Vorrunde konnte man gegen dieses Team (dazumals notabene im oberen Bereich der Tabelle angesiedelt) ein Unentschieden holen. Heute wollte man mehr. Ein Sieg musste her. Dies um auch den Fans, welche Woche für Woche zuschauen, eine Genugtung zu geben.

Entsprechend legte man los wie die Feuerwehr. Von hinten wurde sauber gespielt, in der Mitte kombiniert und gemeinsam mit dem Sturm wurden Möglichkeiten erarbeitet. Man versuchte, den FC Meilen entsprechend einzuschnüren und über aussen den Ball laufen zu lassen. Der letzte Pass gelang aber nicht immer richtig so dass der grosse Aufwand in den Anfangsminuten nicht unbedingt zählbares hervorbrachte.

So dauerte es bis zur 25 Minute bis ein wiederholter Eckball zum verdienten 1:0 durch Wenger eingeköpft wurde. Wie schon in vielen Spielen hörte man auf einmal mit spielen auf. Man lies dem Gegner zu viel Freiheiten. Die zweiten Bälle wurden nicht mehr geholt, die Zweikämpfe nicht mehr richtig angegangen. So kam der FC Meilen langsam auch in Gang und versuchte seinerseits ein Spiel aufzubauen. Und so kam es, dass der FC Egg kurz vor Halbzeit den Ball im Mittelfeld unnötig verlor und ein Konter des FC Meilen lanciert wurde. Der Gegenspieler wurde zuwenig energisch angegriffen und schoss zum Ausgleich. Somit ging es mit einem 1:1 in die Kabine.