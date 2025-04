Sieg im Nordduell

Anders als im Hinspiel führten diesmal allerdings die Frankenhäuser und brachten diesen Sieg letztlich auch ins Ziel. Der bessere Start gelang allerdings den Nordhäusern. Diese hatten die erste gute Gelegenheit in der sechsten Spielminute, als es M. Vopel verpasste aus wenigen Metern ins Tor zu treffen. Auf der anderen Seite war es Carsten Kammlott, der von H. Kuhnhold gestoppt wurde. (16’) Die nächste Chance gehörte erneut den Gästen, nach einem schönen Pass auf T. Riemekasten vergab dieser ebenfalls. (20’) Es dauerte weitere neun Minuten, ehe sich dann aber die Gastgeber mit der bislang besten Chance auch belohnten. Patrick Meier setzte Jerome Riedel in Szene, der im Sechzehner den Abschluss ins kurze Eck suchte und auch fand. Der ehemalige Wacker-Spieler blieb ohne Jubel, aber markierte so den ersten Treffer des Tages. (29’) Wacker versuchte es noch einmal mit einer Ecke, blieb allerdings ohne Erfolg und so waren es erneut die Hausherren, die ihre Effektivität in Tore ummünzten. Erik Schneider traf den Ball aus knapp 30 Metern punktgenau, flach und durch sämtliche Spieler hindurch zum hochumjubelten 2:0, das genau mit dem Pausenpfiff fallen sollte. (45’) Während Wacker im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft war, sich aber nicht belohnte, kam Bad Frankenhausen besser aus der Kabine.

Diesmal ließen die Hausherren die Chancen liegen. So war es zunächst Christoph Kell, der den Ball per Kopf knapp über das Tor lenkte, ehe auch Paul Friedemann per Kopf hätte erhöhen können. (49/50’) Auch Erik Schneider versuchte sich wieder aus der Distanz, doch L. Gröger klärte zur Ecke. Nur eine Minute nach diesem Versuch war es wieder Schneider, der sich im Abschluss probierte. Gröger ließ den Ball nur prallen und Carsten Kammlott war zur Stelle um zum umjubelten 3:0 einzuschieben. (53’) Doch Bad Frankenhausen ist mittlerweile dafür bekannt, noch einmal Spannung in die eigenen Spiele zu bringen. So ließ man die eigenen Chancen liegen und den Gast treffen. B. St. Louis belohnte sich in der 65. Spielminute, fand den Abschluss im langen Eck, nach sehenswertem Solo. Wacker merkte, dass vielleicht noch etwas gehen kann und lief wieder vermehrt an. Die beste Chance auf der anderen Seite gehörte allerdings Jerome Riedel, der knapp am Tor vorbeischoss. (75’) Kurz vor Schluss war es so erneut Wacker: der eingewechselte A. Hanselmann traf per Bogenlampe zum Anschluss und brachte noch mehr Spannung in die Partie. Bei der letzten Chance des Spiels war Christopher Sünkel mit einer Glanztat zur Stelle und rettete den Sieg für seine Elf.

Fazit: Am Ende ein verdienter Sieg von Bad Frankenhausen, der sich drei wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt sicherte und am kommenden Samstag in Schweina gefragt ist.