Sieg im Nachholspiel – Türkgücü München schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung

Für die Münchner ist das Spiel schon vorentscheidend im Kampf um den Klassenerhalt. Die Elf von Trainer Alper Kayabunar steht mit 17 Zählern am Ende des Klassements und ist in Hankofen fast schon zu Siegen verdammt, um den Fünf-Punkte-Rückstand auf den heutigen Gastgeber noch aufzuholen.

„Wenn wir in Hankofen nicht gewinnen, wird es ganz schwer“, war sich Kayabunar kurz nach dem 2:2 am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Illertissen sicher. Gegen das Topteam holte die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße dank des späten Ausgleichstreffers von Faton Dzemailji noch einen Punkt, verpasste aber einen größeren Schritt in Richtung Rettung. „Aufgrund unserer Tabellensituation ist ein Punkt zu wenig“, sagte Kayabunar.

Bei einer Niederlage ist der Abstieg Türkgücü Münchens in die Bayernliga kaum noch aufzuhalten

Der Gastgeber aus Hankofen bewies am vergangenen Spieltag ebenfalls Nervenstärke. Gegen die Zweitvertretung des FC Bayern lag die Spielvereinigung bis in die Nachspielzeit hinten, glich dann noch durch ein Tor von Andreas Wagner im Stadion an der Grünwalder Straße aus. Die Mannschaft von Trainer Tobias Beck hat im Vergleich zu Türkgücü noch ein Spiel in der Hinterhand, dazu einen Vorsprung von fünf Zählern auf die Münchner und könnte mit einem Sieg entscheidend wegziehen.

Das Hinspiel der beiden Kellerkinder endete vergangenen August mit 2:2-Unentschieden. Gelingt Türkgücü am heutigen Dienstagabend der erhoffte Sieg? Oder schießt die Spielvereinigung das Team von der Isar in Richtung Bayernliga? Anpfiff ist um 17:45 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Tobias Höllrich)