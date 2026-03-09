Sieg im Nachholspiel

Zum 11. Spieltag (Nachholspiel der Vorrunde) trat die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz I daheim gegen die SGM Unterzeil an. Von Beginn an fanden sie gut ins Spiel und setzten die Gegner früh unter Druck. Dadurch ergab sich in der 6. Minute gleich die erste Großchance durch einen Schuss im Sechzehner von Jana Weber. Bis zur Halbzeit konnte jedoch kein Team weitere gefährliche Situation herausspielen und so stand es zur Halbzeitpause 0:0. London Lewis wurde in der Halbzeit eingewechselt und hatte gleich in der 49. Minute eine Großchance. Den Druck hielten unsere Frauen wie in der ersten Halbzeit weiter hoch und so erzielte Shireen Honisch in der 63. Minute das verdiente Tor durch einen schönen Schuss ins lange Eck durch Vorarbeit von London Lewis. Nur drei Minuten später kam ein erneuter Schuss durch Eva Pfau aufs Tor, den der Torwart aber sicher hatte. Auch der Schuss von Isi Gschwind zehn Minuten später scheiterte an der Torhüterin. Der Gegner versuchte immer wieder mit langen Bällen in die Spitze Richtung Tor zu gelangen, was aber von unserer Abwehr souverän unterbunden wurde und somit auch in Halbzeit zwei wenig Torgefahr vom Gegner ausging. In den letzten zehn Minuten konnten dafür die Kirchberger nochmal eine Chance durch Eva Pfau rausspielen. Der Pfosten rettete hier die Gegner vor dem zweiten Tor.

Insgesamt war es ein faires Spiel, bei dem unsere Damen offensiv und defensiv alles gegeben haben und sich durch den Sieg die ersten drei Punkte der Rückrunde gesichert haben.