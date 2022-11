Sieg im Nachholspiel

In einem Nachholspiel der Kreisklasse West 2 behielt die SGBM

gegen den SV Ziertheim/Dattenhausen verdient mit 3:0 die Oberhand.

Nach dem Anpfiff von Referee Helmut Remmele waren gerade einmal

sechs Zeigerumdrehungen vergangen, als das Leder zum ersten Mal

im Gästegehäuse landete: Der agile Yannik Nusser schoss einen von

der Ziertheimer Abwehr zu kurz abgewehrten Ball zum 1:0-

Führungstreffer ein. In der Folge versäumten es die Einheimischen

zunächst in einigen Situationen, die Führung auszubauen, ehe sich

eine „verunglückte“ Flanke von Alexander Nusser über Gästezerberus

Tobias Urban hinweg zum 2:0 ins Gästetor senkte (30.). Damit war

gegen offensiv insgesamt harmlose Egautaler die Vorentscheidung

gefallen. Nach Foul an Marcus Mattick gab es einen Foulelfmeter, den

Yannik Nusser souverän zum 3:0-Pausenstand verwandelte. Im

zweiten Spielabschnitt verflachte die Partie zunehmend. Die SGBM

agierte nicht mehr so konsequent, vergab eigene Torchancen

manchmal durch zu viel „Schnickschnack“ und ermöglichte den Gästen

die ein oder andere Torchance, die jedoch teilweise kläglich vergeben

wurden. (CST)