Sieg im Nachbarschaftsduell

Am vergangenen Sonntag waren die Nachbarn vom Ermstal Türkspor Dettingen zu Gast. Bei strahlendem Sonnenschein begannen die Hausherren vom FC80 fulminant: Ein Freistoß aus dem Mittelfeld wird von Michael Blome scharf Richtung Tor getreten und fällt ins lange Eck. Das Resultat? 1:0 nach nur 5 Spielminuten. Beide Mannschaften taten sich mit dem matschigen Geläuf im Kies sehr schwer und so wurde den Zuschauern weniger schöner als eher effektiver Fußball mit vielen langen Bällen gezeigt. Neuhausen dominierte die erste Halbzeit, konnte jedoch aus dem Ballbesitz und den Chancen keinen Profit bis zur Halbzeit mehr schlagen. Halbzeit zwei startete ebenfalls fulminant, als Ufuk Denizlerli zehn Minuten nach Wiederbeginn auf 2:0 stellen konnte. Nach einem schönen Solo war es Nils Bogosch, der den vermeintlichen Sack mit dem 3:0 zu machte. Doch die Türken ließen nicht locker und verkürzten in Minute 70 auf 3:1 durch Yunus Daymaz. Wie nach jedem Gegentor wurde die Mannschaft von Lewerenz nervös und spielte nicht den gewohnten Stiefel runter. Doch auch hier konnten die Dettinger nicht mehr zu einem Treffer kommen.