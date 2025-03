Sieg im Nachbarschaftsderby

So., 09.03.2025, 13:00 Uhr

Ein eher schwaches Nachbarderby bei ungewohnt hohen Temperaturen, die im Lauf des Spiels allen zu schaffen machten, endete mit einem Sieg unserer Mannschaft, die eine Mehrzahl an guten Möglichkeiten hatte.

In der ersten halben Stunde versuchte Neureut das Spiel zu machen, war mehr am Ball, baute gefällig auf, brachte dann aber fast immer den langen Ball, der meist eine Beute unserer zunächst gut sortierten Abwehr wurde, die konzentriert arbeitete. Immer war einer da, der klären konnte. Da man in dieser Phase auch viele Zweikämpfe gewann, boten sich Möglichkeiten für Konter, die anfangs aber nicht gut ausgespielt wurden. Viele Bälle wurden verstolpert, bis Dmitro Hokera auf links davonlief, nach innen flankte, ein Neureuter den Ball verfehlte und der fleißige Anas Lahjiou das Geschenk annahm und zum 0:1 einnetzte. 10 Minuten später konnte Pascal Schorb auf Zuspiel von Anas Lahjiou auf 0:2 erhöhen. Dies war der Pausenstand.

In Halbzeit 2 ging Neureut teilweise rustikal zur Sache. Ein konsequentes Durchgreifen des Schiedsrichters hätte dem Spiel gutgetan. Vermutlich hatte der auch keine Luft mehr. Es kam dann eine wilde Phase mit unzähligen Fehlpässen und Ballverlusten mit 2 klaren Chancen für Neureut, die zum Glück ungenutzt blieben. Dafür machte Pascal Schorb nach einem langen Ball das vorentscheidende 0:3. Neureut wollte noch, konnte aber nicht mehr, unsere Helden gaben den Ball zu leicht her und mussten sich quälen, um ihn wieder zu bekommen. Der Abpfiff war eine Erlösung. Den besten Eindruck machten Ralph Hertenstein und Vladyslav Tamash mit Zweikampfstärke. Nun kommen bessere Gegner, gegen die man sich steigern muss.