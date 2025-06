Sieg im letzten Spiel

Am letzten Spieltag der Saison empfing der FSV Wehringen als Vorletzter den Tabellenletzten TSV Schwaben Augsburg II. Beide Teams wollten sich mit einem positiven Ergebnis aus der Bezirksoberliga verabschieden. Der FSV Wehringen erwischte den besseren Start und ging früh in Führung: Anna Gehendges spielte einen präzisen langen Ball auf Natalie Abröll, die sich im Laufduell gegen ihre Gegenspielerin durchsetzte und eiskalt zum 1:0 einschob. Kurz darauf erhöhte Verena Leis auf 2:0 – nach einem Abpraller reagierte sie am schnellsten und belohnte sich in ihrem Abschiedsspiel mit einem eigenen Treffer.

Auch nach der Pause blieb Wehringen spielbestimmend. Ein weiter Ball von Lisa de Rijke rutschte durch die Abwehrreihe der Gäste, erneut war Natalie Abröll zur Stelle, setzte sich durch und traf sehenswert über den Innenpfosten ins lange Eck zum 3:0. Die erste nennenswerte Chance der Gäste ließ bis zur 63. Minute auf sich warten, als ein Fernschuss an die Latte klatschte. Den Schlusspunkt setzte der FSV mit einem sehenswerten Treffer: Nach einer Ecke von Julia Stahl verlängerte Franka Friedrich per Kopf und Anna Mahr traf volley ins Kreuzeck zum 4:0. In der 75. Minute setzte sich Julia Stahl stark gegen drei Gegenspielerinnen durch und wurde nur durch ein Foul gestoppt. Den fälligen Freistoß setzte Anna Mahr aus rund 20 Metern an die Latte – ein weiteres Highlight in einem dominanten Spiel der Gastgeberinnen.