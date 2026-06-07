Sieg im letzten Saisonspiel

Im letzten Spiel der Reserve geht der TSV mit etwas ausgedünntem Kader nach Oberelchingen. Dennoch ist das klare Ziel das letzte Saisonspiel zu gewinnen und die Saison mit einem positiven Gefühl zu beenden. Der Start ist gut und Ziegler erzielt die Führung (13.). In der Folge ist das Spiel etwas fahrig und die Gastgeber gleichen aus (31.). Bernstadt hat mehr vom Spiel und kann dann durch Manner erneut vorlegen (37.). Nach der Pause ist weiter der Gast das aktivere Team und Kußmaul verwertet einen Abpraller zum 3-1 (70.). Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (76.) setzt Ziegler nach schöner Vorlage von Reichelt den Schlusspunkt zum 4-2 (90.).