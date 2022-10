Sieg im letzten Moment Regionalliga Südwest +++ Walldorf schlägt den VfB Stuttgart II mit 1:0

Der FC-Astoria Walldorf hat am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest mit einem Elfmetertreffer in der Nachholspielzeit durch Marcel Carl einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II eingefahren.

Bei schönem Herbstwetter fanden 318 Zuschauer den Weg in den Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark. Die Mannschaft von Matthias Born empfing die Bundesligareserve von VfB Stuttgart, trainiert durch Frank Fahrenhorst. Mit von der Partie waren auch die ehemaligen Walldorfer Jannis Boziaris und Jonas Weik, beide standen in der Startelf der Gäste.

Der VfB begann schwungvoll und hatte durch Alou Kuol und Thomas Kastanaras die ersten guten Torgelegenheiten der Partie (9./18.). Kuol verfehlte das Ziel aus 20m-Torentfernung nur knapp, Kastanaras scheiterte nach Zuspiel von Boziaris am stark reagierenden FCA-Keeper Luis Idjakovic. Im weiteren Verlauf kam Walldorfer besser ins Spiel und verlagerte die Partie zumeist in die gegnerische Hälfte. Eine Vielzahl von hohen Ballgewinnen führte dazu, dass sich die Spielanteile zugunsten der Hausherren verlagerte. In der 32. Minute hatte Emilian Lässig mit einem Schuss aus der zweiten Reihe Pech, als er den rechten, oberen Torwinkel nur knapp verfehlte. Bis zur Pause entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, Theo Politakis hatte die letzte Gelegenheit im ersten Abschnitt, seine Direktabnahme nach einem Zuspiel von Niklas Antlitz flog über den Querbalken (41.).

Nach der Pause war es erneut der VfB, der erste Offensivaktionen aufweisen konnte, Kuol machte eine Abseitstor, Boziaris schoss aus guter Position über das Walldorfer Gehäuse (54./60.). In der 68. Minute war es Roman Hauk, der sich waghalsig in einen Abschluss von Luca Bazzoli schmiss und somit den vermeintlichen Rückstand im Anschluss an eine Ecke verhinderte. Auf der anderen Seite überraschte der kurz zuvor eingewechselte Carl mit einem Schuss von der Mittellinie den weit aus seinem Tor stehenden Kilian Scharner, sein Versuch aus der Ferne flog über den Keeper, aber auch über den Kasten (71.). In der Schlussphase sahen die Zuschauer zwei Mannschaften, die diese Partie noch gewinnen wollten, es dauerte aber bis in die erste Minute der Nachspielzeit, als der Unparteiische Giuseppe Geraci nach einem Foulspiel an Carl im gegnerischen Strafraum auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der Gefoulte trat selbst an verwandelte sicher durch die Mitte zum vielumjubelten 1:0-Siegtreffer (90.+1).

Stimmen zum Spiel: