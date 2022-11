Sieg im letzten Hinrundenspiel

Das letzte Spiel in der Hinrunde der U17 BOL-Oberpfalz begann für die U16-Kicker des ASV Cham denkbar schlecht. Abwehrchef Weitzer rutschte als letzter Mann unglücklich weg und Bad Abbachs Stürmer Hilsendeger nutzte dies eiskalt zur Gästeführung aus. Ein Schock nach nicht einmal einer Minute. Man merkte der Heimmannschaft danach eine leichte Verunsicherung an und es dauerte ein wenig, ehe sich die ASV-Junioren stabilisierten. Es dauerte fast eine halbe Stunde bis die Chamer offensiv gefährlich wurden. Dann ging es aber Schlag auf Schlag. Nach schönem Steckpass in die Tiefe erzielte Solleder (28.) den Ausgleich und nur kurze Zeit später traf Heilbrunner (32.) im Anschluss einer Ecke zur 2:1 Führung. Spiel gedreht. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang war der ASV deutlich wacher, agiler und griffiger. Falter und Schreiner vergaben erste Chancen. In der 51. Minute setzte Falter zu einem sehenswerten Dribbling an, drang in den Strafraum ein und konnte vom Schlussmann der JFG nur noch regelwidrig gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter schob Top-Torschütze Solleder (51.) sicher ein. Bad Abbach konterte mit zunehmender Härte, bekam nach grobem Foulspiel an Kessler eine Zeitstrafe. Der ASV ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, ließ Ball und Gegner laufen. Laußer (71.) erhöhte nach einer Ecke gar auf 4:1. Bad Abbach verkürzte kurz vor Schluss noch auf 4:2.