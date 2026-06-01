Sieg im letzten Heimspiel - Oberweimar gewinnt 9:0 gegen Wickerstedt

– Foto: VFB Oberweimar

In einem fairen Spiel traten diese ersatzgeschwächt an, kämpften zunächst tapfer, hatten am Ende jedoch keine Mittel gegen spielfreudige VfBler. Johannes Kuhn nutzte nach 15 Minuten ein Zuspiel von Köditz zu einem satten Schuss ins Eck - 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Carstens sehenswert. Er selbst nahm einen misslungenen Abschlag vom Gästekeeper mit der Brust und zog direkt ab - 2:0!

Das 3:0 legte der starke Köditz selbst nach (59.). Ein toller Doppelpass mit dem eingewechselten Lenny Prohl ging dem Tor voraus. Ludwig Herzog erhöhte in der 64. Minute auf 4:0 nach Ecke von Kuhn. Kuhn netzte dann in der 72. das 5:0 nach Vorlage von Marko von der Weth. Das 6:0 war kurios: Julius Beier wurde vom Verteidiger so angeschossen, dass der Ball direkt ins Tor flog (74.). In der 80. Minute kam dann Damien Menzel nach langer Verletzungspause erstmalig wieder zum Einsatz. Im Oktober hatte er sich einer komplexen Knie-OP unterzogen. Das 7:0 markierte Marko von der Weth nach langem Ball von Richard Herzog (83.). Dieses Tor war ganz besonders, denn es war das 100. Tor der Saison!!! Max Köditz krönte dann einen tollen Spielzug durchs Zentrum nach Vorlage von Jauß zum 8:0 (85.), ehe Lenny Prohl seine starke Leistung ebenfalls mit einem Tor und dem Abschluss des Spieles belohnte - 9:0 (88., Vorlage Köditz).

Im Anschluss folgte die offizielle Pokalübergabe durch den Staffelleiter und wunderbare Szenen mit den vielen VfB Anhängern. Ein riesiges Dankeschön gilt den Fans, fleißigen Helfern, dem Vorstand und einfach allen VfB Sympathisanten!