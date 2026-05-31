Sieg im letzten Heimspiel...

Im letzten Heimspiel der Saison gewinnt der TSV trotz der sicherlich nicht besten Leistung. Direkt zu Beginn legt Bernstadt offensiv los und erste gute Möglichkeiten durch Noller und Koros liegen. Nach zehn Minuten dann das fällige 1-0 durch Noller, der vor dem Keeper cool bleibt. Nach der Führung flacht das Spiel ab und es entwickelt sich ein lauer Sommerkick. Nach mehreren kleinen Unzulänglichkeiten in der Defensive dann die logische Konsequenz: Ausgleich zum 1-1 (40.). Bückle, F. vergibt noch die gute Chance nach einem Eckball zur erneuten Führung. In der zweiten Halbzeit setzt dann der Gast den ersten Treffer und geht in Führung (54.). Bernstadt versucht jetzt die Schlagzahl zu erhöhen und drückt auf de Ausgleich, der dann auch durch Koros gelingt (62.). Mayer, der bereits den Ausgleich vorbereitet hat, fasst sich wenig ein später ein Herz und schießt an den Pfosten. Den Abpraller verwertet Noller per Kopf zum 3-2 (68.). Von der TSG kommt in dieser Phase gar nichts mehr und nach einem tollen Spielzug über Eckle, Garni und Schmid vollendet im Zentrum der eingewechselte Noller, F. zum 4-2 (82.). Ein verdienter Sieg, trotz zwischenzeitlich schwacher Performance. Glückwünsche gehen an den Meister nach Neenstetten.