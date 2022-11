Sieg im Kreispokal und neue Trikots für Barleber U13

Die U13 Landesliga Mannschaft des FSV Barleben bestritt am letzten Samstag (06.11.2022) ihr zweites Spiel im Kreispokal des KFV-Börde. Auf dem Horst-Flügel-Sportplatz in Klein-Wanzleben musste man bei der JSG Klein-Wanzleben/ Seehausen zum Achtelfinale antreten. In der 1. Hauptrunde setzte sich die U13 des FSV zuvor beim 1.FC Oebisfelde klar mit 0:5 durch. Mit 3:15 sprang diesmal ein noch höherer und verdienter Sieg für die FSV Youngsters heraus. Zur Halbzeit stand es bereits 0:10 für Barleben. Beim deutlichen Sieg gegen Klein Wanzleben/ Seehausen wurden erstmals die neuen Trikots der U13 getragen. Man trat mit den neuen schwarzen Auswärtstrikots an. Trainer Michael Böhm: „Die alten Trikots waren mittlerweile zu klein und für die Mannschaft wollten wir neue coole Trikots besorgen. Ein großer Dank gilt da dem Sponsor Finanzierung Radke der dies finanziell ermöglichte. Mit Herrn Radke habe ich schon beim MFFC und HSC zusammengearbeitet. Nach meiner Anfrage war er sofort Feuer und Flamme mein neues Team, die U13 und den Barleber Nachwuchsfußball finanziell zu unterstützen. Die Jungs und Melina waren über die neuen Trikots begeistert.“ U13-Spieler Micha befand: „Die sehen ja cool aus!“ Mit dieser Euphorie ins Spiel gehend, hatten der Gegner sichtlich keine Chance. Trainer Böhm zum Spiel: „Für die Jungs und Melina war das heute ein gutes Spiel, um sich im Kreis zu messen und sich für das harte Training zu belohnen. In der Landesliga haben wir es sichtlich schwerer, sind aber mit der Entwicklung zufrieden. Ein Dank gilt auch an die fairen Gegner und großartige Gastfreundschaft von Empor Klein Wanzleben.“ Co-Trainer Christoph Schult fügte hinzu: „Heute konnten wir sogar eine neue Ecken Variante ausprobieren und haben richtig Fußball gespielt. Da stören uns die drei Gegentore heute mal nicht!“ Das Trainergespann Böhm/ Schult ist seit dieser Saison für die U13 der Barleber verantwortlich. Die Gegentore kassierte diesmal Kapitän Finnley, der als eigentlicher Feldspieler ins Tor musste. „Finnley hat trotz der Gegentore ein gutes Spiel gemacht. Er hat sich heute in den Dienst der Mannschaft gestellt und ging ins Tor, weil unser TW Lukas krankheitsbedingt ausfiel, unsere D2 auch im Pokal ranmusste und uns nicht mit einem Torwart helfen konnte.“

Sponsor Florian Radke bekam sofort nach dem Spiel die Info und Bilder per WhatsApp zum Pokal-Sieg und freute sich, dass sein Sponsoring in Form der Trikots gleich Glück brachte. Florian Radke zum Sponsoring: „Ich habe mich sofort bereit erklärt Coach Böhm und das Team, sowie den Fußballnachwuchs in Barleben zu unterstützen. Ich komme hier aus der Region, bin ein Kind der Region und hatte selbst früher aus Kostengründen und Zeitgründen meiner Eltern nicht die Möglichkeit Fußball zu spielen. Ich finde es halt wichtig Kindern und Jugendlichen Sport zu ermöglichen und es nicht an Kosten wie Trikots oder ähnlichen hängt. Des Weiteren finde ich wichtig, dass das Thema Sport und Freizeitgestaltung der Jugend in den Fokus rückt. Natürlich ist die Verbindung zu Trainer Böhm, der die Kids optimal fordert und fördert, für das Sponsoring entschieden. Vom Umfang her des Finanzierung Radke Sponsorings bekommt die U13 ein Heim- und Auswärtstrikotsatz, die Trainer wurden bei ihrer Kleidungsausstattung unterstützt und der Barleber Nachwuchsabteilung kommt im ersten Jahr ein vierstelliger Betrag zugute. In Zukunft planen wir weitere Aktionen und Ideen.“ Sponsor Radke, der sogar schon ein Training der Jungs live verfolgte, wird zum nächsten Heimspiel, am 19.11.2022 um 11 Uhr, anwesend sein. „Wir werden dort im Rahmen des Heimspiels gegen den Landesliga Spitzenreiter Saxonia Tangermünde das offizielle Teamfoto machen und die offizielle Trikotübergabe nachholen. Auch zu unserer Weihnachtsfeier der D1 und D2 Mannschaft hat Herr Radke bereits zugesagt“ so Trainer Böhm.