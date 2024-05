Sieg im Kellerduell für den ZSU

In einem spannenden Spiel, das am Nachmittag des 27. April in Herrliberg ausgetragen wurde, trafen die Frauenmannschaften des ZSU und dem FC Baar aufeinander. Die Begegnung zeigte zwei unterschiedliche Halbzeiten, wobei das Heimteam, letztlich die Oberhand behielt.

Die erste Halbzeit war geprägt von Fehlern seitens des ZSU, die dem FC Baar viele Möglich-keiten eröffneten in Führung zu gehen. Das Gästeteam nutzte diese Chancen jedoch nicht effektiv, was das Spiel offenhielt. Das ZSU1 schien anfangs nervös zu sein, was zu ungenauen Pässen und einer allgemeinen Hektik führte.

Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild. Die Frauen vom ZSU1 kamen motiviert aus der Kabine und schon kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Sina Arpagaus, in der 51. Minute, mit einem beeindruckenden Fernschuss aus etwa 25 Metern das 1:0. Ihr präziser Schuss landete unhaltbar im linken Eck des Tores und brachte die dringend benötigte Führung.

Mit der Führung im Rücken spielte der ZSU wesentlich ruhiger und kontrollierter. Das Team minimierte die Fehler und konnte das Spielgeschehen zunehmend dominieren. Der FC Baar versuchte auf den Rückstand zu reagieren, fand aber selten einen Weg durch die Verteidigung des ZSU.

Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal spannend. Eine Angreiferin des FC Baar brach durch die Abwehrreihen des ZSU und kam zum Abschluss. Der Schuss hätte das Spielgleich-gewicht wiederherstellen können, aber Lia Winkler, die Torhüterin vom ZSU, zeigte eine hervorragende Reaktion und hielt den Ball sicher. Dieser entscheidende Moment sicherte den knappen Sieg für den ZSU.

Nach einer holprigen ersten Halbzeit und einem starken Comeback in der zweiten Hälfte sicherte sich der ZSU wichtige drei Punkte. Die Leistung von Sina Arpagaus und die entscheidende Parade von Lia Winkler waren symbolisch für das Durchhaltevermögen und den Kampfgeist des Teams. Dieser Sieg wird sicherlich als ein wichtiger Moment in der Saison vom ZSU1 in Erinnerung bleiben.