Sieg im Kellerduell: Der SV Mauren springt über den Strich

Der Einsatz von Mertingens Patrick Gaugenrieder (links) half wenig, Lukas Wiedemann (am Ball) setzte sich mit dem SV Mauren mit 2:0 durch. – Foto: Szilvia Izsó

Im Tabellenkeller der Kreisliga Nord ist reichlich Bewegung. So sprangen der SV Mauren und die SSV Dillingen mit ihren Siegen über den Strich, der FC Lauingen hat nach dem zweiten Dreier in Folge das Tabellenende schon deutlich hinter sich gelassen. An der Spitze hält sich die Spannung in Grenzen, nachdem die SG Alerheim ihren Vorsprung bereits auf neun Zähler ausbauen konnte.



Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100 Im Kellerduell setze sich der SV Mauren mit 2:0 gegen das Schlusslicht FC Mertingen durch. Letztlich war der Sieg verdient, auch wenn die Maurener ihre Fans auf die Folger spannten. Es dauerte bis zur 68. Minute, dann erzielte Manuel Schreitmüller nach einer Vorlage von Matthias Pickel den Führungstreffer. In der 85. Minute erhöhte Schreitmüller auf 2:0, diesmal kam die Vorlage von Simon Löfflad. Kurz vor Schluss sah ihr Teamkollege Jonas Löfflad die Gelb-Rote Karte, was aber keine große Bedeutung mehr hatte.Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 120 Die SG Ebermergen/Mündling setzte sich mit 4:2 durch und bringt den FSV Reimlingen damit endgültig in große Abstiegsgefahr. Marco Prestle sorgte in der 3. Minute für das 0:1, das der FSV noch wegsteckte. Simon Diethei gelang in der 14. Minute de Ausgleich. Dann aber zog Ebermergen davon. Erst gelang Marco Rühl das 1:2 (21.), dann lenkte Reimlingens Sebastian Engel den Ball ins eigene Netz (23.), bevor Andreas Göttler sogar das 1:4 (34.) gelang. Reimlingen, vergangene Saison noch knapp am Bezirksliga-Aufstieg gescheitert, gab nicht auf. Doch mehr als das 2:4 durch Stefan Mayer in der 48. Minute war nicht mehr drin.Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 80 Eine überraschende Heimpleite kassierte der SV Holzkirchen mit dem 2:3 gegen den FC Lauingen. Leon Lukschnat brachte das Kellerkind in der 16. Minute in Führung. Dann aber wähnten sich die Holzkircher auf dem richtigen Weg. Nach dem Eigentor vor Valentin Wieser (62.) verwandelte Sandro Morena in der 74. Minute einen Elfmeter zur 2:1-Führung des SVH. Doch Lauingen drehte die Partie binnen fünf Minuten: Danny Klose glich in der 80. Minute aus, bevor Lukas Hummel in der 85. Minute sogar den Siegtreffer erzielte.Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 110 Der SV Ehingen/Ortlfingen braucht jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, umso bitterer war die 0:1-Niederlage beim TSV Monheim. Das einzige Tor fiel in der 75. Minute. Luca Keppler nutzte eine Vorlage von Leon Kaspar und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit mussten beide Teams auf einen Spieler wegen Zeitstrafen verzichten. Sowohl der Ehinger Tobias Dennerlöhr als auch Monheims Leon Kaspar wurden zum Abkühlen auf die Strafbank geschickt.Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 110

Dillingens Siegtorschütze beim 2:1 gegen Donaumünster, Alexander Kinder, geriet in Ekstase. – Foto: Karl Aumiller



Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 50 Im heimischen Donaustadion drehte die SSV Dillingen die Partie gegen den SV Donaumünster-Erlingshofer und gewann mit 2:1. Der SVD gingein der 21. Minute durch ein Kopfballtor von Omar Suso, vorbereitet von Tim Schuster, zunüchst in Führung. Doch Dillingen glich in der 30. Minute per Elfmeter aus, den Lavdim Isufi verwandelte. In der 87. Minute sicherte Alexander Kinder nach Vorlage von Gazmend Nuraj den 2:1-Sieg der SSV.Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Matthias Schilling (Erkheim) - Zuschauer: 100 Der BC Schretzheim setzte sich deutlich mit 3:0 gegen den Tabellenzweiten FSV Buchdorf durch. Daniel Schaaf eröffnete in der 48. Minute den Torreigen, als er die Flanke von Jonas Behringer verwertete. Vincent Danzer erhöhte in der 59. Minute nach Vorarbeit von Jakob Minnich. Schaaf krönte seine Leistung schließlich noch mit dem dritten Tor in der 79. Minute.Schiedsrichter: Matthias Schilling (Erkheim) - Zuschauer: 100

Die SG Alerheim bleibt das Maß aller Dinge und setzte sich klar mit 5:0 gegen den TSV Hainsfarth durch. Tobias Stelzle eröffnete in der 31. Minute den Torreigen. Kurz vor der Pause unterlief Michael Seitz ein Eigentor zum 2:0. Stelzle erhöhte in der 52. Minute auf 3:0, Robert Zwölfer ließ nur drei Minuten später den vierten Treffer folgen. In der 61. Minute sah Hainsfarths Nico Leister die Gelb-Rote Karte, damit war endgültig alles klar. In der Nachspielzeit schloss Lars Rau den Torreigen mit dem 5:0 ab.

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 100