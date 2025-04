Fußball Saison 2024/25 Kreisklasse SV Raisting II (in Rot) gegen ASV Eglfing am 6. April 2025 – Foto: Oliver Rabuser

Sieg im Keller-Duell gegen Eglfing – Raisting II schöpft wieder Hoffnung Kreisklasse Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 SV Raisting II ASV Eglfing

SVR-Reserve gewinnt im Abstiegskampf gegen Eglfing mit 3:1. Damit geben die Raistinger auch die Rote Laterne in der Kreisklasse 3 ab.

Der zweiten Mannschaft des SV Raisting gelang in der Kreisklasse 3 durch das 3:1 (1:0) über den ASV Eglfing der dritte Saisonsieg und zumindest vorübergehend der Sprung weg vom hintersten Tabellenplatz. Trainer Roland Perchtold sah dadurch den ersten Schritt auf dem steinigen Weg zum Klassenerhalt gemacht. Bei den zuletzt so erfolgsverwöhnten Gästen aus Eglfing funktionierte unterdessen so gut wie gar nichts. Ein Umstand, den Coach Felix Heidl auf die strapaziösen vergangenen Wochen zurückführte. So., 06.04.2025, 16:00 Uhr SV Raisting SV Raisting II ASV Eglfing ASV Eglfing 3 1 Abpfiff

Fünf Siege aus acht Spielen hat Perchtold als Muss ausgegeben, um vielleicht doch noch die Klasse über den Umweg der Relegation zu halten. Seit dem gestrigen Sonntag benötigt der SVR seiner Rechnung nach nur noch vier Siege an den verbleibenden sieben Spieltagen. Kommt es so, hätten die Raistinger mit 27 Zählern eine realistische Aussicht auf den Verbleib in der Kreisklasse. Bis dahin ist es ein aber noch langer Weg. „War das erwartet harte Spiel gegen einen Gegner, der nach dem Winter gut gestartet ist“, hielt der Raistinger Coach fest. „Wir hatten aber die klareren Chancen und haben die endlich auch einmal gemacht.“ Ein fein heraus gespielter Treffer zum 1:0 sowie zwei Treffer nach Gegenstößen reichten dem SVR, um den ASV zu knacken. „War zunächst schwierig, weil Eglfing bis zum 1:0 tief gestanden und überhaupt nicht hinten rausgekommen ist.“ Das hatte aus Sicht von ASV-Coach Heidl seine Gründe. „Das war insgesamt eine schlechte Mannschaftsleistung, bei der keiner richtig auf den Damm gekommen ist.“ Es gab aber auch Verständnis vom Trainer: „Die letzten Spiele haben schon gezehrt.“ Und wenn man mal im Flow ist, fühle man sich bisweilen auch „zu gut“.