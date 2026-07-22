Sieg im Derby: Oberligist besteht Härtetest in Schorndorf

Die TSG Backnang hat ihre starke Form in der Vorbereitung bestätigt und das Rems-Murr-Derby beim Landesligisten SG Schorndorf mit 1:0 gewonnen. Vor 120 Zuschauern setzte sich der Oberligist in einer umkämpften Begegnung knapp durch und feierte damit den fünften Testspielerfolg in Serie. Dabei musste sich die Mannschaft den Sieg gegen einen engagierten Gegner hart erarbeiten, der die Räume eng machte und über die gesamte Spielzeit dagegenhielt.

Von Beginn an übernahm Backnang die Kontrolle über das Spielgeschehen und hatte viel Ballbesitz. Dennoch gelang es zunächst kaum, Lücken in der kompakten Defensive der Gastgeber zu finden. Die erste gute Möglichkeit hatte Flavio Santoro, dessen Kopfball knapp das Tor verfehlte. Wenig später versuchte es Niklas Benkeser mit einem Distanzschuss, der abgefälscht über das Tor ging.

Pöhler sorgt für die Entscheidung

Nach einer halben Stunde erhöhte die TSG Backnang den Druck. In der 35. Minute fiel schließlich der entscheidende Treffer. Tim Pöhler traf per Kopf zum 1:0, nachdem Fabijan Domic die Vorlage geliefert hatte. Es blieb der einzige Treffer des Abends, obwohl sich weitere Möglichkeiten ergaben.

Auch die Gastgeber kamen gefährlich vor das Tor. Ein Treffer von Anas Hammouda wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Zuvor hatte Nico Klasik aus der Distanz das Ziel verfehlt. Zur Pause führte der Oberligist knapp mit 1:0.

Arbeitssieg bis zum Schlusspfiff

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Gianluca Tosto hatte kurz nach Wiederbeginn die große Chance zum Ausgleich, traf jedoch nur den Querbalken. Die TSG Backnang zeigte sich anschließend zielstrebiger und erspielte sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten.

Sidar Demirköprü scheiterte zunächst nach einer Ecke aus kurzer Distanz am Torhüter und ließ wenig später gemeinsam mit Marlon Suckut eine weitere aussichtsreiche Situation ungenutzt. Kurz vor Schluss vergab Marlon Suckut eine weitere Großchance, als sein Abschluss direkt auf den Torwart ging.

In der Nachspielzeit musste die TSG Backnang dann noch einmal zittern. Shkodran Selimaj kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch Torhüter Yusuf Tirso verhinderte mit einer starken Parade den möglichen Ausgleich. Damit blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg.