Sieg im Derby aus der Hand gegeben!

Den Beginn des Derbys gegen Elchingen verschlief unsere Mannschaft ziemlich. Gleich vom Anspiel weg wurde es gefährlich und nach rund drei Minuten musste Torwart Nico Peiker zum ersten Mal richtig eingreifen. Nach dieser Szene fing man sich und hatte vorne auch erste Gelegenheiten über Siekmann und Kaiser. Letzterer war es dann auch, der in der 18.Minute per Flachschuss das 1:0 machte. In der Folge hatte man das Spiel klar im Griff und auch gute Gelegenheiten zum 2:0. Die beste davon direkt vor dem 1:1 der Gäste durch Pascal Brenner, bei dem es in der Unterkochener Hintermannschaft Abstimmungsschwierigkeiten gab. Insgesamt war das Unentschieden zur Pause aber leistungsgerecht. Direkt nach dem Anspiel setzte sich Civelek auf der rechten Seite durch und passte flach durch „Freund und Feind“ hindurch in die Mitte, wo Felix Kaiser erneut richtig stand und den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die letzte halbe Stunde wurde es dann hektischer. Unsere Mannschaften hatte einige Kontergelegenheiten, die beste davon durch Schoch in der 79.Minute. Dennoch gaben sich die Gäste nicht auf und kamen in der 82.Minute durch Rieger zum Ausgleich. In den letzten 10 Minuten gab es weitere Chancen der Gäste auf einen Auswärtssieg, auf der anderen Seite hätte der Schiedsrichter gleich mehrfach Elfmeter geben können, wenn nicht müssten. Die Pfeife blieb aber stumm und so endete das Spiel mit vielen Hin und Hers 2:2, was aus Unterkochener Sicht eher zwei verlorene Punkte waren.