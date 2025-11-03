Sieg im Derby

… hat Team 2 das Spiel noch auf seine Seite gezogen. Der SV Biengen spielte lange nicht wie ein Tabellenfünfzehnter. Besonders im ersten Viertel der Partie spielten die „Gelben“ einen guten Ball und waren gefährlicher. In der 6. Spielminute erzielten sie bereits ihre frühe Führung: Eine Ecke von Louis Grethler köpfte Kapitän Anton Schlageter ziemlich unbedrängt ein. Christian Peschen (12.) und Amir Falahen (13.) prüften danach VfR-Keeper Hannes Ablaß mit zwei Distanzschüssen – aber Hannes war auf der Höhe.

In der 23. Minute dann der 1:1-Ausgleich – eine Doublette zum 0:1: Eckball von links durch Altin Rexhepi, Richtung langer Pfosten. Kapitän Nick Gladrow sprang unbedrängt in den Flugball und nickte sicher in die rechte Ecke ein.