Sieg im Derby

VfR Hausen II – SV Biengen I 2:1 (1:1)
Nach Startschwierigkeiten …
… hat Team 2 das Spiel noch auf seine Seite gezogen. Der SV Biengen spielte lange nicht wie ein Tabellenfünfzehnter. Besonders im ersten Viertel der Partie spielten die „Gelben“ einen guten Ball und waren gefährlicher. In der 6. Spielminute erzielten sie bereits ihre frühe Führung: Eine Ecke von Louis Grethler köpfte Kapitän Anton Schlageter ziemlich unbedrängt ein. Christian Peschen (12.) und Amir Falahen (13.) prüften danach VfR-Keeper Hannes Ablaß mit zwei Distanzschüssen – aber Hannes war auf der Höhe.
In der 23. Minute dann der 1:1-Ausgleich – eine Doublette zum 0:1: Eckball von links durch Altin Rexhepi, Richtung langer Pfosten. Kapitän Nick Gladrow sprang unbedrängt in den Flugball und nickte sicher in die rechte Ecke ein.
In der zweiten Halbzeit waren die Möhlinkicker nun stärker, Biengen schwanden etwas die Kräfte. Nach 63 Spielminuten fiel die Entscheidung zum 2:1 für den VfR Hausen II. Aus dem Mittelfeld heraus spielte Alseny Bangoura einen feinen Pass links in den Sechzehnmeterraum der Gäste. Der durchstartende Altin Rexhepi nahm das Spielgerät sauber mit und vollendete aus elf Metern präzise unten rechts.
Im letzten Spieldrittel passierte nicht mehr viel – der sehr tiefe Boden zog nun beiden Teams langsam den Stecker. Zu bemerken und zu loben ist noch die gute Leistung von Schiedsrichter Leon Arndt (Freiburger FC). Unaufgeregt leitete er eine sehr faire Begegnung (ohne Gelbe Karte!!). Somit auch ein Kompliment an beide Mannschaften.
Tore:
0:1 (6.) Anton Schlageter (Louis Grethler)
1:1 (23.) Nick Gladrow (Altin Rexhepi)
2:1 (63.) Altin Rexhepi (Alseny Bangoura)
Aufstellung VfR Hausen II:
Ablaß, Manjang, Soumahoro, Mutlu (57. Wiesler), Schnurr, Gutgsell, Badalli, Bangoura (66. Bozkurt), Altin Rexhepi, Cham, Gladrow (C).
Zuschauer: 60
Schiedsrichter: Leon Arndt (Freiburger FC)
Bericht: Mike Gaulrapp (VfR Hausen)