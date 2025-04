Sieg im Alleingang! Dennis Mikolin schießt alle Tore beim 4:3-Sieg

Hochspannung in Mergelstetten. Mittendrin: Dennis Mikolin. 16 Minuten dauert es, bis der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt. Elfmeter für Härtsfeld. Dennis Mikolin läuft an, und verschießt. Kurz darauf wird es schlimmer: Mergelstetten geht mit 1:0 in Führung. Doch dann die große Dennis-Mikolin-Show. Drei Treffer in einer halben Stunde und plötzlich führt Härtsfeld 3:1. Aber die Mergelstettener geben sich nicht geschlagen. Nach zwei starken Aktionen steht es in der 88. Minute auf einmal wieder 3:3. Einer gab jedoch immer noch nicht auf. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Dennis Mikolin sein viertes Tor des Tages und damit den Siegtreffer. Heute ist er bei FuPa im Interview.