Sieg im A-Liga-Kellerduell: Presberg schöpft Hoffnug auf Ligaerhalt Hartplatzhelden siegen gegen Hohenstein und halten Kontakt zum rettenden Ufer +++ Primus Johannisberg fehlen noch vier Siege zum Titel von Philipp Durillo · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

Steht der SV Presberg im Abstiegskampf nochmal auf? Im Kellerduell gegen die SG Hohenstein gelang ein 3:0-Heimsieg. – Foto: Evi Meurer (Archiv)

Rheingau-Taunus. Bereits Mitte April ein Alles-oder-Nichts-Spiel: Dieses Prädikat verdiente sich die Partie zwischen dem SV Presberg und der SG Hohenstein. Letztlich siegten die Gastgeber mit 3:0 und können sich weiter Hoffnung auf den Ligaerhalt machen. Dagegen steuert die SG als Letzter mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten auf den Abstieg zu.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Der Sieg war sehr wichtig. Wir haben sehr offensiv gespielt, viel riskiert. Wir wussten, dass wir siegen müssen und haben unsere Vorteile auf Hartplatz gut ausgenutzt", kommentierte Presbergs Spielertrainer Ali Naghsh den Sieg seines Teams. Der Coach selbst leitet den Erfolg mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern unter die Latte früh ein. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Aidin Avdic nach Flanke von Felix Worf auf 2:0. In der Schlussphase besorgte der eingewechselte Routinier Juro Ilic, der kommende Woche 50 Jahre jung wird, den Endstand.

Durch den Sieg robben sich die heimstarken Presberger (15 von 19 Punkten wurden auf der heimischen Asche eingefahren) an die Konkurrenz heran. Die Maximalzahl von drei Absteigern dürfte ausgeschöpft werden, da wohl mindestens zwei RTK-Teams aus der Gruppenliga auf Kreisebene herunterkommen. Bedeutet: Mindestens Zwölfter müsse der SV werden, um via Relegation Chancen auf den Ligaerhalt zu haben. "Dafür brauchen wir aus den kommenden fünf Partien drei Siege", kalkuliert Ali Naghsh. Diesen Platz belegt Türk Spor Bad Schwalbach (22 Punkte), das zuhause gegen Seitzenhahn eine deftige 1:6-Niederlage kassierte. Der Drittletzte Bleidenstadt II feierte einen Achtungserfolg bei der SG Walluf II und steht nun bei 20 Zählern. So., 12.04.2026, 12:30 Uhr SG Walluf SG Walluf II TSV Bleidenstadt Bleidenstadt II 2 5 Abpfiff