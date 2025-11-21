Sieg-Hattrick vor Augen - Sonneberg vor der Brust

Doch ausgerechnet jetzt kommt mit der Benn-Elf ein Gegner, der selbst mächtig Schwung aufgenommen hat. Der jüngste 6:1-Kantersieg gegen Schweina katapultierte die Spielzeugstädter auf Rang zwei – und machte einmal mehr deutlich, wie brandgefährlich das Duo Louis Göhring und Philip Wittmann derzeit agiert.

Vogt aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Er spürt eher den Reiz der Herausforderung, den dritten Erlauer Heimsieg in Folge nachzulegen. Der 5:2-Erfolg gegen Gospenroda letzte Woche, hart erkämpft und voller Moral, hallt noch nach. Beim "Heimspiel in Schleusingen" zeigte die Mannschaft nicht nur Offensivfreude und Durchschlagskraft, sondern auch Widerstandsfähigkeit – selbst in Momenten, in denen Vogt sich aus Ärger kurz den Kopf unters Trikot zog. „Wir haben nie aufgegeben und uns immer wieder gepusht“, sagt er und deutet an, dass genau diese Mentalität am Wochenende wieder gefragt sein wird.

Als Stellvertreter von Kapitän Philipp Heidmüller trägt Vogt inzwischen eine Verantwortung, die er nicht nur akzeptiert, sondern verinnerlicht hat. „Ich versuche, einfach ich selbst zu bleiben und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen“, erklärt er. Dabei ist er längst mehr als ein Ersatzmann auf Zeit – er ist Motor, Ideengeber, Antreiber.

Und nun wartet Sonneberg. Göhring, der pfeilschnelle Top-Torjäger, und Wittmann, mit zweistelliger Trefferbilanz selbst in Hochform, kommen mit breiter Brust. Vogt weiß um die Wucht des Gegners, aber ebenso um die eigenen Stärken. Die Vorbereitung läuft akribisch, der Matchplan ist klar: kompakt stehen, Umschaltsituationen nutzen, und die eigenen Offensivmomente konsequent ausspielen. „Wenn wir 100 Prozent geben, ist gegen jeden Gegner etwas möglich“, sagt Vogt – und in seinem Ton liegt weniger Hoffnung als Überzeugung. Die Kulisse in Erlau, die Serie der letzten Wochen und die eigene Form sprechen für ihn. Ob es am Ende für den Sieg-Hattrick reicht, wird sich nach 90 intensiven Minuten zeigen. Doch eines steht fest: Der Erlauer SV ist bereit – und Jonas Vogt erst recht.