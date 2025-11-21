Sieg-Hattrick vor Augen - Sonneberg vor der Brust

Zwei Heimsiege hintereinander, sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen) in den letzten Partien und ein Team, das immer selbstverständlicher seinen Rhythmus findet: Für den 25-jährigen Vize-Kapitän könnte die Ausgangslage vor dem Südthüringer Landesklasse-Duell gegen den 1. FC Sonneberg 2004 kaum besser sein.
Vogt aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Er spürt eher den Reiz der Herausforderung, den dritten Erlauer Heimsieg in Folge nachzulegen. Der 5:2-Erfolg gegen Gospenroda letzte Woche, hart erkämpft und voller Moral, hallt noch nach. Beim "Heimspiel in Schleusingen" zeigte die Mannschaft nicht nur Offensivfreude und Durchschlagskraft, sondern auch Widerstandsfähigkeit – selbst in Momenten, in denen Vogt sich aus Ärger kurz den Kopf unters Trikot zog. „Wir haben nie aufgegeben und uns immer wieder gepusht“, sagt er und deutet an, dass genau diese Mentalität am Wochenende wieder gefragt sein wird.
Als Stellvertreter von Kapitän Philipp Heidmüller trägt Vogt inzwischen eine Verantwortung, die er nicht nur akzeptiert, sondern verinnerlicht hat. „Ich versuche, einfach ich selbst zu bleiben und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen“, erklärt er. Dabei ist er längst mehr als ein Ersatzmann auf Zeit – er ist Motor, Ideengeber, Antreiber.
Und nun wartet Sonneberg. Göhring, der pfeilschnelle Top-Torjäger, und Wittmann, mit zweistelliger Trefferbilanz selbst in Hochform, kommen mit breiter Brust. Vogt weiß um die Wucht des Gegners, aber ebenso um die eigenen Stärken. Die Vorbereitung läuft akribisch, der Matchplan ist klar: kompakt stehen, Umschaltsituationen nutzen, und die eigenen Offensivmomente konsequent ausspielen. „Wenn wir 100 Prozent geben, ist gegen jeden Gegner etwas möglich“, sagt Vogt – und in seinem Ton liegt weniger Hoffnung als Überzeugung. Die Kulisse in Erlau, die Serie der letzten Wochen und die eigene Form sprechen für ihn. Ob es am Ende für den Sieg-Hattrick reicht, wird sich nach 90 intensiven Minuten zeigen. Doch eines steht fest: Der Erlauer SV ist bereit – und Jonas Vogt erst recht.