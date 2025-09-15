"Sieg geht in Ordnung" - Eintracht Nordhorn schlägt Garrel

„Wir waren anfangs etwas verunsichert, mit zunehmender Spieldauer wurde es dann immer besser.“ so Hemlein.Vor 300 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, ehe die Gäste in der 36. Minute zuschlugen: Junior Seydou Kone brachte Nordhorn nach starker Vorarbeit in Führung. „Das 1:0 war sehr schön rausgespielt und hat uns dann Sicherheit gegeben“, lobte Hemlein.

Nach der Pause erhöhte Oliver Holthaus (59.) auf 2:0, doch Garrel kam postwendend durch Philipp Iwo (61.) zum Anschluss. In dieser Phase hätte Nordhorn das Spiel bereits entscheiden können. „Wir müssen das Spiel nach der Halbzeit entscheiden, da hatten wir vier bis fünf 1000%-Chancen“, ärgerte sich Hemlein.

So blieb es spannend, bis Hedon Selishta in der 76. Minute mit seinem vierten Saisontor für die Entscheidung sorgte. „Dennoch haben wir es dann gut zu Ende gespielt und wenig zugelassen“, zeigte sich Hemlein zufrieden. Garrel verlor damit erstmals nach zwei Siegen und konnte den Anschluss an die Tabellenspitze nicht ganz halten.