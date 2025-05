Sieg gegen Waldeck ist für den ASV Dachau Pflicht

Endspurt: Wenn die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau noch aufsteigen wollen, müssen sie Waldeck-Obermenzing schlagen.

Der ASV Dachau ist mit einem blauen Auge davongekommen. Weil Gaimersheim, der Konkurrent im Rennen um Platz zwei in der Fußball-Bezirksliga Nord, am vergangenen Wochenende ebenfalls patzte und sogar in Kammerberg verlor, hat sich die Situation der Dachauer durch das 0:0 gegen den SC Nord Lerchenau sogar verbessert. Am Sonntag (15 Uhr) zählt für die Elf Matthias Koston beim SV Waldeck Obermenzing denno hnur ein Sieg.

Der ASV-Trainer will die Sinne seiner Spieler schärfen: „Wir dürfen uns nicht mit unseren Gegnern beschäftigen, sondern müssen auf uns schauen. Da haben wir genug zu tun.”

Natürlich beschäftigte sich der 34-Jährige mit dem Gegner, um taktische Anpassungen vornehmen zu können. Zur Taktik gehört aber auch, den auf seiner Mannschaft lastenden Druck abzuschwächen. Zum Beispiel, indem man die Vorfreude auf das Duell zu betont. „Wenn das Wetter gut bleibt, könnten wir seit Langem sogar mal wieder in Waldeck auf Rasen spielen. Dann steht einem guten Spiel eigentlich nichts im Wege”, sagt Koston.

Die letzten beiden Spiele gegen Waldeck gewann der ASV jeweils zu null – darunter der 2:0-Erfolg im Hinspiel.

Der Umgang ist sehr respektvoll. Koston und sein Waldecker Trainerkollege Stefan Gutsmiedl kennen und schätzen sich. Auch deshalb freute sich der ASV-Coach, dass die talentierten Obermenzinger seit dem 3:1-Erfolg in Gerolfing vergangenen Wochenende den Klassenerhalt sicher haben.

Koston hätte dennoch nichts dagegen, wenn beide Clubs in der kommenden Spielzeit nicht in Punktspielen aufeinandertreffen würden. Denn das würde bedeuten, dass der ASV dann in der Landesliga spielt. Doch dafür müssen sich die ASV-Kicker gegenüber dem 0:0-Remis gegen Nord Lerchenau vor einer Woche steigern. „Wenn es uns gelingt, dass wir als Einheit unseren Plan umsetzen, wird uns vieles einfacher fallen”, so Matthias Koston. Drei Punkte im Duell mit seinem Kumpel Gutsmiedl sollten dann möglich sein.