Sieg gegen Überacker - Geisling stutzt auch den Überflieger

Chefcoach Stefan Karamatic war krankheitsbedingt verhindert, aber Harry Kronthaler stellte das FCL-Team gemeinsam mit Tobias Hunn perfekt ein. Und schon nach zwei Minuten bot sich Lina Biegel die erste dicke Chance, scheiterte an der herausstürmenden Torfrau Isabell Gimmy. Mehr Glück hatte auf der Gegenseite Johanna Draude, deren eigentlich harmloser Freistoß noch vor Keeperin Celine Siebrecht aufsprang und den Weg in die Maschen fand (17.).

Die Gäste standen extrem hoch, dennoch gewann die Geislinger Mittelfeldachse mit Lisa Mayer, Julia John und Steffi Karamatic ein Übergewicht, hochkarätige Tormöglichkeiten blieben allerdings aus. Das änderte sich erst in der zweiten Halbzeit. „Von hinten geordnet rauszupielen, hat viel Kraft gekostet und wurde durch die vehement anlaufenden Gegnerinnen langsam gefährlich“, erklärte Coach Kronthaler. Deshalb agierte sein Team nun mit langen Bällen ins Angriffsdrittel, was die Gäste oft nur mit Fouls unterbinden konnten.

Und so brachte ein Freistoß den Ausgleich. Aus dem Halbfeld spielte Karamatic den Ball mit viel Power in den Rücken der Abwehr, und die einlaufende Carina Sedlmeier traf zum 1:1. Beiden Teams reichte das Remis nicht, es entwickelte sich ein richtiger Fight. Becky Hawkins nahm die starke Fridos Tomangbe an die Kette, die eingewechselte Sandra Zeilhofer brachte noch mehr Leben in die Offensive, aber das 2:1 war eine Kopie des ersten Tores. Diesmal verwertete Mayer die Karamatic-Hereingabe (73.).